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Malatya yemeklerine hayran kaldılar

Malatya'ya gelen yabancı konuklar kendilerine ikram edilen Malatya yemeklerine hayran kaldı. Konuklar Malatya'nın yöresel yemeklerini çok farklı ve lezzetli bulduklarını ifade ettiler.

Malatya yemeklerine hayran kaldılar

Malatya'ya gelen yabancı konuklar kendilerine ikram edilen Malatya yemeklerine hayran kaldı. Konuklar Malatya'nın yöresel yemeklerini çok farklı ve lezzetli bulduklarını ifade ettiler.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:29
Malatya yemeklerine hayran kaldılar

Malatya Valiliğinin ev sahipliğinde 9-12 Temmuz tarihleri arasında Malatya’da düzenlenen ‘İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi Destinasyon ve Sektör Geliştirme’ toplantısı kapsamında yabancı konuklar onuruna yemek düzenlendi.

CÖMERTOĞLU İLAHİ OKUDU

Bir restoranda gerçekleşen yemekte konuklara Malatya yöresine özgü damak tatları ikram edildi. Yemekleri oldukça beğenen konuklar, cep telefonları ile Malatya’nın meşhur yemeklerini görüntüledi. Yemekte bir konuşma yapan Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, bu program kapsamında Malatya’yı en güzel şekilde konuklara tanıtacaklarını ifade ederek, Malatya İslami turizm anlamın da potansiyeli yüksek bir şehrimiz. Ben inanıyorum ki sizleri buradan en güzel şekilde bir ev sahipliği ile uğurlayacağız” diye konuştu. Malatya yöresine ait türküler de seslendirilen gecede Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu ilahi okudu.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından Malatya’da gerçekleştirilen ‘İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi Destinasyon ve Sektör Geliştirme’ projesi kapsamında 15 İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) ülkesinden toplam 25 katılımcı 4 gün boyunca Malatya’da panel, eğitim ve saha çalışmasına katılacak. 

İHA

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