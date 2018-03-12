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Malatya uçağında şok! Sayım yapıldı 2 yolcu fazla çıktı...

Hürriyet.com'dan Süleyman rat'ın haberine göre, Anadolu Jet'in saat 21.50 Malatya-İstanbul uçağında ilginç bir olay yaşandı.

Malatya uçağında şok! Sayım yapıldı 2 yolcu fazla çıktı...

Hürriyet.com'dan Süleyman rat'ın haberine göre, Anadolu Jet'in saat 21.50 Malatya-İstanbul uçağında ilginç bir olay yaşandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
12 Mart 2018 Pazartesi 00:10
Malatya uçağında şok! Sayım yapıldı 2 yolcu fazla çıktı...
Kalkışa hazırlanan uçakta yapılan sayımda iki yolcu fazla çıkınca önce tüm yolcular aşağı indirildi sonra ise yolcuların eşyaları didik didik arandı. Uçağa binen iki kişi ise gözaltına alındı.

 

Saat 21.50'de 181 yolcu ile Malatya'dan İstanbul'a hareket edecek olan Anadolu Jet uçağında şaşırtan bir olay meydana geldi.Kalkış için tüm hazırlıklarını yapan uçakta mürettebat, iç sayım sırasında yolcu sayısının fazla olduğunu farketti ve polise haber verdi. Yapılan kontrollerde uçakta 183 yolcunun olduğu öğrenilirken, uçaktaki tüm yolcular aşağı indirildi, bagajdaki tüm eşyalar arandı. Uçağa yanlışlıkla bindiğini söyleyen iki kişi gözaltına alındı.

UÇAK GECİKMELİ KALKTI

21.50'de kalkması planlanan TC-SBS kuyruk tescilli, TK-7319 sefer sayılı uçak, yaklaşık 2 saat 30 dakika gecikmeli olarak kalktı.Gözaltına alınan iki kişi ise polis merkezine götürüldü. Hürriyet.com-busabahmalatya.com 
Anahtar Kelimeler:
GözaltıYolcuMalatya Anadolu Jet
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