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Malatya, Paris ve ötesi bir şehir olacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan’ın çalışmalarını beğendiğini ifade eden Fendoğlu, “Keşke tüm başkanlarımız da aynı hassasiyeti gösterse. İnanın Malatya eskilerin dediği gibi Paris ve ötesi bir şehir olacaktır” dedi.

Malatya, Paris ve ötesi bir şehir olacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan’ın çalışmalarını beğendiğini ifade eden Fendoğlu, “Keşke tüm başkanlarımız da aynı hassasiyeti gösterse. İnanın Malatya eskilerin dediği gibi Paris ve ötesi bir şehir olacaktır” dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 10:46
Malatya, Paris ve ötesi bir şehir olacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, beraberinde MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre istişarede bulundu. Burada konuşan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Başkan Gürkan’ın Malatya’ya önemli hizmetler kazandırdığına dikkat çekerek, “Sevgili Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a nezaket ziyaretinde bulunmak için buradayız. 24 Haziran seçimlerinden sonra uzun bir süre Mecliste kaldık. Tabi yasaların geçmesi gerekiyordu. Yoksa bu ziyareti ilk günden yapmayı düşünmüştüm. Bugüne nasipmiş. Selahattin Başkanımız, sosyal projelerle birlikte vatandaşın huzur ve güvenini düşünen, öngörüsü yüksek, her daim kalbi vatanı ve milleti için atan bir başkanımız. Keşke tüm başkanlarımız da aynı hassasiyeti gösterse. İnanın Malatya eskilerin dediği gibi Paris ve ötesi bir şehir olacaktır. Yine sosyal belediyecilik anlayışında yapmış olduğu projeler, borçsuz bir belediyecilik anlayışı, üstün bir performans, mutlu bir Malatya yaratmış, kısa ve öz olarak bunları söyleyebilirim. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim. İnşallah Allah kalbine göre verir. Kendisini çok daha iyi yerlerde görmek arzumuzdur” sözlerini kaydetti.

ORTAK PAYDA MALATYA DESTURU

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tabi öncelikle Sayın Milletvekilimizi burada görmekten, ağırlamaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kendileri bizim kadim dostumuzdur. Çocukluktan beri hukukumuz olan, arkadaşımız olan milletvekilimizdir.  Demokraside siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarıdır. Kendileri de Milliyetçi Hareket Partisi’nde 24 Haziran seçimlerinin akabinde milletin teveccühünü alarak milletvekili olarak parlamentoya gitti. Parlamentoda ben inanıyorum ki bizim milletvekilleri ve diğer Malatya milletvekilleri ile birlikte ortak payda Malatya desturu içerisinde Malatya'ya yeni hizmetler nasıl aktarılır, getirilir onun çabası içerisinde olacaklarını biliyorum. Malatya sevdası bir milletvekili olduğunuzu biliyorum. İnşallah, kendilerinin oradaki performansıyla birlikte Malatya daha güzel hizmetleri el birliğiyle bütün milletvekillerimiz ile el ele vererek getireceklerine inanıyorum. Seçimlerde göstermiş oldukları başarıdan ve gayretten dolayı kendilerini de kutluyorum. Kendileri hakikaten Malatya'da sosyal etkinlikler anlamında, sportif aktiviteler anlamında diğer hobilerin Malatya'ya yaygınlaşması noktasında büyük gayret gösteren bir arkadaşımızdı. Ayrıca burada bizim Battalgazi Atış Poligonu ile ilgilide çalışmaları milletvekili olmadan önce sürdürüyordu, inşallah o çalışmalarda en kıtaya uğramaz bu süreç içerisinde. Hem Malatya'da böyle sportif aktiviteler anlamında, sosyal aktivite anlamında, hem de kültürel aktiviteler anlamında gerçekten kendisinin zaman zaman fikir ve düşüncesine başvurduğumuz yakın dostlarımızdan bir tanesi. Biz, kendilerini burada görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluMalatyaSelahattin Gürkan
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