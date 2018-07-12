Malatya'nın büyümesi, gelişmesi konuşuldu

Malatya’nın ekonomisinin masaya yatırıldığı ziyarette konuşan Sadıkoğlu, milletvekilleriyle bir araya gelerek Malatya’nın ticaretinin ve sanayisinin ileriye taşınması noktasında istişarelerde bulunacaklarını ve Malatya’ya katkı sunmaya çalışacaklarını söyledi. Sadıkoğlu, Milletvekili Çakır’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Milletvekili Çakır ise, belediye başkanı olarak dokuz yıl boyunca Malatya’nın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı bir kent yapısının oluşması, daha düzenli yaşanılabilir bir şehrin oluşması, sosyal alanları ile kültürel anlamda Malatya’nın gelişmesi yönünde ve alt yapı çalışmalarında hizmet etme fırsatı bulduğunu söyledi. Kentlerin sadece belediye hizmetleriyle değil bütün kurumların işbirliği halinde şehrin ekonomik ve kalkınma noktasında en büyük etkenlerden biri olduğunu ifade eden Çakır, “İş adamlarımızın yapacağı yatırımlar, iş dünyasının önünün açılması Malatyamızın yatırım anlamında daha cazip hale getirilmesi bu konuda geçtiğimiz dönemde çalışmalar yapıldı. Malatya’nın 6.bölge de olması dikkat çeken cazip illerden biri haline getirmiştir. Bizler parlamentoda görevimizi yerine getirirken diğer yandan ilimizle olan yatırımlar ve projelere kaynakların ayrılması, yatırım programlarına alınması konusunda elimizden gelen çalışmaları yürüteceğiz. Sizlerden gelen öneri ve talepleri takip edeceğiz ve onların çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.