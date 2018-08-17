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Malatya Hayvan Pazarında bayram hareketliliği

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken kurbanlıklar Malatya Hayvan Pazarına inmeye başladı.

Malatya Hayvan Pazarında bayram hareketliliği

Kurban Bayramına sayılı günler kalırken kurbanlıklar Malatya Hayvan Pazarına inmeye başladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:09
Malatya Hayvan Pazarında bayram hareketliliği

Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Bayrama 4 gün gibi kısa bir süre kalırken kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş pazara gelmeye başladı. Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye oranla herhangi bir değişiklik yaşanmazken pazarda küçükbaş hayvanlar 800 ile bin 600 lira arasında, büyükbaş hayvanlar ise 3 bin ile 18 bin TL arasında satışa sunuluyor. Pazardaki yoğunluğun pazar gününden itibaren daha da artacağını aktaran hayvan satıcıları bazı vatandaşların fiyatın düşmesi için son günü beklediğini söyledi. Fiyatların diğer senelere göre değişmediğini belirten satıcılar, kurban alan vatandaşların hayvanın sağlıklı ve diri durup durmadığını baktığını dile getirdi.

Pazardaki hayvanların genel olarak temiz ve iyi olduğunu vurgulayan satıcılar büyün vatandaşları kurbanlık almak için pazara beklediklerini kaydetti. busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaHayvan PazarıBayram Hareketliliği
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