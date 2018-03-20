MALATYA'DAN DA GEÇECEK

Kış aylarının sosyal medyadaki seyahat trendi olan Doğu Ekspresi’yle Kars yolculuğunun ardından, yeni bir turizm atağına geçecek olan ve gençlerin gözdesi olarak tanımlanan Van Gölü Ekspresi, 25 Mart 2018 tarihinde Ankara Irmak İstasyonundan hareket ederek, ilk seferine başlayacak ve 26 Mart 2018 tarihinde son durağı olan Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaşacak.

Ankara’dan ilk seferine çıkacak olan Van Gölü Ekspresi, 30 kişilik ilk kafilesiyle Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş illerinden sonra Tatvan’a ulaşmış olacak. Yol boyunca İç Anadolu’nun bozkırları ve Doğu Anadolu’nun doğal güzellikleri dahil her yerde şahane manzaraları izleme keyfi yaşatacak olan Van Gölü Ekspresi’ni, 60 istasyon durağından sonra Tatvan’da karşılamak için hazırlıklara başlandı.

Van Gölü Ekspresi’nin son durağında yapılacak olan karşılama hazırlığı için düzenlenen toplantıda konuşan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bu konuda öncelikle Bitlis il merkezinde kapsamlı bir toplantının yapıldığını hatırlatarak, "Tatvan’ın daha önceki turizm potansiyelini tekrar canlandırmak adına burada toplanmış bulunmaktayız. Bu konuda Bitlis il merkezinde bir toplantı yapmıştık. O toplantı neticesinde bir komisyon oluşturuldu ve bugün de burada komisyondaki arkadaşlarla bir araya geldik. 26 Mart 2018 tarihinde saat 13.00’da Tatvan’a gelecek olan Van Gölü Ekspresi’nin 5 yıl aradan sonra yolcu taşımacılığının başlaması neticesinde otel işletmecisi İzzettin Güngör Beyin girişimleri sonucunda 30 kişilik bir kafile inşallah Tatvan’a intikal edecek ve bu kafile 3 gün burada konaklayacak" dedi.

Doğu Ekspresi’nin Kars’ın turizmine büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Başkan Aksoy, şunları söyledi:

"Biz de buradan yola çıkarak dedik ki, biz de turizm potansiyeli açısından son derece zengin ve gezilip görülecek bir bölgeye sahibiz. 'Yeni Trend Van Gölü’ ve 'Doğu Ekspresine Olan İlgi Van Gölü Ekspresini Devreye Soktu' sloganıyla hazırlıklarımıza başladık. Yaz, kış, dağ, kültür ve inanç turizmi ile doğa, spor, tarihi yerler ve eko turizmi anlamında her şey burada mevcut. Nemrut Krater Gölümüz var, Selçuklu Mezarlığı, tarihi kümbetler ve camiler ile tarihi dokular var burada. Yani turizm açısından son derece zengin potansiyeli olan bir ilimiz var. İstiyoruz ki Van Gölü Ekspresi de, Doğu Ekspresi gibi gündemde yer alsın. Tur şirketlerinin günübirlik veya konaklamalı olarak ilimizde veya ilçelerimizde tur organizasyonları düzenlemelerini istiyoruz. Tarihi dokular ve doğa güzelliklerinin yanı sıra kaplıcalar ve yöresel zengin bir mutfağa sahip ilimizde turizmin canlandırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda Elazığ’dan bu tarafa trenle gelinmesi ve görülmesi gereken çok güzel yerler var. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü kıyısındayız. İnşallah bizler de Van Gölü Ekspresi sayesinde tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan ilimizi ve ilçelerimizi en iyi şekilde tanıtma imkanı bulacağız."

Bitlis’in olması gereken yerde olmadığını ifade eden Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise, "Maalesef olumsuz olaylardan dolayı her geçen gün daha da geriye gittik. Ama çok şükür 1-2 yıldır çok daha iyiyiz. Turizm şirketleri ve otelcilerden aldığımız istatistiklere göre daha ileriye gidiyoruz. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100’lük bir artışımız var. Yani 75 - 80 bin bandında 2017 yılını kapattık, ama bu yeterli değil. 2018 yılı için arkadaşlarla görüştük ve ön rezervasyonlar çok güzel. Yani 100 bin rakamını çok şükür geçiyoruz. Bu da bizim için yeterli değil. Çünkü, yanımızda bir Mardin, Van, Diyarbakır, Gaziantep çok çok güzel rakamlar elde etmişken, bizim burada saymamız çok doğru bir şey değil. Bizim maalesef turizm pazarımız özellikle yaz dönemi yüzde 70 - 80’i bölgeden gelenler, yüzde 20 - 30 bini günübirlik gelip veya 1 - 2 gün kalanlar. Bu bize katma değer olarak bir şey bırakmıyor. Bu konular ile alakalı turizm alanındaki tüm arkadaşlarla bir araya geldik ve ortak bir strateji belirleyip, ortak bir yolla durum analizi yaparak ileriye nasıl gidebiliriz, bunun istişaresini yaptık. Çok güzel fikirlerle bu işe başladık. Tabi Fettah Başkanımız ayın 6’sını çok önemsiyor ve bu bizim için turizm anlamında bir milat. 5 yıldır duran bir şeyin hareketlenmesi bizim için çok önemli. Çünkü bu bir trend. Kars’ta yapılan trend ile bir turizm patlaması yaşandı ve rezervasyon bulmada bile sıkıntılar yaşandı. Bizde turizm anlamında her şey var ve inşallah 26’sında biz de başlıyoruz. Aynı zamanda bizim asıl istediğimiz iç turizm ve özellikle İran turizmi. Bu konuda DAKA’daki arkadaşlarla birlikte İran’a giderek fuarlara katıldık, kapsamlı araştırmalar ve tanıtımlar yaptık. Onlar da buraya gelecekler, ama öncelikle onlar için burada güzel bir alt zemin oluşturmamız lazım. Van’da İran turizminde bir düşüş var. Yani orada yaşanan kaçıştan bizim faydalanmamız lazım. İran turizmini buraya kazandırmak için yaptığımız çalışmalar daha sıkı bir şekilde devam edecek inşallah" şeklinde konuştu.

İlçedeki özel bir otelde düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren toplantıya, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürü Hilmi Sönmez ve Yardımcısı Yılmaz Şimşek, DAKA Bitlis İl Koordinatörü Harun Çiçek, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar ile gazeteciler katıldı. busabahmalatya.com