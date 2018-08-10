Malatya'da Kurban bağışları hasta yakınlarına

“Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganı ile yola çıkan Malatya Kızılay Şubesi bu kapsamda İnönü Üniversitesi hasta ve hasta yakınlarının kaldığı konukevinde kurban bağışlarını yıl boyu misafirlere ikram edecek.

Bu yılda kurbanlarını Kızılay’a bağışladıklarını belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bu Kurban Bayram’ında Üniversitemiz ile Malatya Kızılay şubemiz arasında bir görüş mutabakatına vardık. Kurban Bayramı’nda üniversitemizin hem öğretim üyeleri hem idari personeli hem de üniversite çevremiz kurbanlarını yıl boyu Kızılay’ın bu içinde bulunduğumuz ve karşıda yapılmakta olan Hasta ve Hasta Yakınlarının Konukevinde kalan misafirlerimiz için kurban bağışımızı Kızılay’a veriyoruz. Kızılay’ımız da burada İnönü Üniversitemiz Malatya Kızılay Şubemiz iş birliği ile yıl boyu akşam yemeği verecek.” İfadelerine yer verdi.

Malatya da ilk aşevinin de açılacağını kaydeden Kızılay, “Bir nevi Malatya’ya ilk aşevi bizim konukevimiz de açılmış olacak. Malatya Kızılay Şubemiz, 300 civarında burada kalan, kalacak olan misafirlerimize bu kurban etlerini “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganında olduğu gibi kurban etlerimiz yıl boyu Malatya Kızılay’ımız ile beraber misafirlerimize sunulacak ikram edilecek. Onun için ben buradan Malatya Kızılay Şube Başkanımız Ümit Yalçın’a teşekkür ediyorum. Bu güzel işbirliği için tüm burada kalan misafirlerimize güzel bir hizmet olacağını ifade etmek istiyorum.” Şeklinde konuştu.

Üniversitede görev yapan tüm öğretim üyesi ve çalışanlara seslenen Kızılay, “Bu Kurban’da tüm hocalarımız, arkadaşlarımız en az bir kurbanlarını Malatya Kızılay’a Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinde yıl boyu aşevi sürsün ön şartıyla bağışlarlar ise yıl boyu burada ki misafirlerimize hizmet vermiş olacağız. Onun için ben, buradan bütün hocalarımıza, arkadaşlarımıza bu çağrımı yeniliyorum. Arkadaşlarımıza bir başlangıç olsun diye de ben kendi kurbanımı, eşimin kurbanını, kızımınkini bugün Malatya Şube Başkanımıza takdim ettim. Hepimizin kurbanlarını Allah kabul etsin. Sağlıklı afiyet içerisinde Kurban Bayramına hem kavuşup hem de mutluluk ve huzur içerisinde geçirmelerini bütün burada ki arkadaşlarımıza, Üniversitemizin öğrencilerine hocalarına, tüm şehrimize, ülkemize, İslam alemine nasip etsin. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tekrardan Malatya Kızılay Şubesine çalışanlarına ve arkadaşlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kızılay ayrıca bu yıl da kendisi ve ailesi adına Kızılay Şubesine 4 adet kurban bağışında bulundu. busabahmalatya.com