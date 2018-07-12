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Malatya'da İHA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açılıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya’da İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın katkılarıyla fotoğraf sergisi açılacak. 

Malatya'da İHA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açılıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya’da İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın katkılarıyla fotoğraf sergisi açılacak. 

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:29
Malatya'da İHA fotoğraflarıyla 15 Temmuz sergisi açılıyor

Hain darbe girişiminin 2’inci yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler kapsamında İHA’nın katkılarıyla gerçekleştirecek fotoğraf sergisi eski belediye meydanında Malatyalılar ile buluşacak. 
3 gün açık kalması planlanan sergide, İHA muhabirlerinin darbe gecesi çektiği fotoğraflar yer alacak. Malatya’da yaşanan olayların da yer aldığı sergi Cuma günü saat 17.00'de açılacak. 
15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerini anma programı kapsamında 14-15 Temmuz günü bir çok etkinlik düzenlenecek. 15 Temmuz Millet Meydanında gerçekleştirilecek etkinliklerde Grup Dergah, Mustafa Yıldızdoğan, Talha Bora Öğe, Hasan Sağındık ve Murat Kekilli gibi ünlü isimlerde ezgi ve ilahileri ile Malatyalılarla bir araya gelecek. 
Etkinlikler kapsamında halka ücretsiz çay, şerbet, su, süt ve simit ikramı da yapılacak. Ayrıca 2 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi otobüsleri de gece geç saatlere kadar hizmet verecek. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İHAFotoğrafları15 TemmuzSergisi
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