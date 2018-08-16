Malatya'da bin 2 konut satıldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 oranında azalış göstererek 30 bin 405 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 83,3 ile Ardahan oldu.Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 93 bin 473 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,3 oldu.

Ankara 8 bin 385 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 549 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan.

İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57 bin 617 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 89 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 215 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 727 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 414 konut satışı ve yüzde 15,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,4 oldu. Ankara 7 bin 904 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 595 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018’de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 641 konut satışı ile Antalya, 176 konut satışı ile Bursa, 167 konut satışı ile Yalova ve 132 konut satışı ile Sakarya izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 584 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 321 konut ile İran, 211 konut ile Suudi Arabistan, 173 konut ile Rusya Federasyonu ve 171 konut ile Kuveyt izledi. busabahmalatya.com