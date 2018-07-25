Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93142
ALTIN
192.253
DOLAR
4.8653
STERLİN
6.4058
EURO
5.6898

Malatya'da 5 kişi vefat etti

Malatya'da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 5 kişi vefat etti

Malatya'da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:45
Malatya'da 5 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Said Yaldız'ın taziye adresi:  Tecde Mahallesi, Yüzakı Bulvarı, Ünal Evleri, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kadriye Ünlü'nün  taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Menengiç Sokak, No: 12/2, Battalgazi

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halide Akbalık'ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Sokak, No:27/8,Battalgazi.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Orhan Kıskaç'ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Esenyalı Sokak, No: 5/1,Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Muhittin Alabaş'ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Ahlak Sokak, No:4/2, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zifte yapışan keçiyi işçiler kurtardı
Zifte yapışan keçiyi işçiler kurtardı
Basın, demokrasinin vazgeçilmez kurumu
Basın, demokrasinin vazgeçilmez kurumu
Toplu iş sözleşmesi imzalandı
Toplu iş sözleşmesi imzalandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim