Malatya'da 5 kişi vefat etti

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Said Yaldız'ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yüzakı Bulvarı, Ünal Evleri, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kadriye Ünlü'nün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Menengiç Sokak, No: 12/2, Battalgazi
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halide Akbalık'ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Hamit Fendoğlu Sokak, No:27/8,Battalgazi.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Orhan Kıskaç'ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Esenyalı Sokak, No: 5/1,Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Muhittin Alabaş'ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Ahlak Sokak, No:4/2, Battalgazi.”
HABER MERKEZİ