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Malatya'da 5 kişi vefat etti

Malatya'da 5 kişi vefat etti

27 Temmuz 2018 Cuma 12:49
Malatya'da 5 kişi vefat etti

Malatya'da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nail Yılmaz'ın taziye Adresi:  Zaviye Mahallesi, Ege Sokak, İnce Apartmanı, No:1/11, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Karadere Mezarlığı'na defnedilen Hatice Bilgiç'in taziye adresi: Karadere Mahallesi, Hekimhan.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Mezarlığı’na defnedilen Zahide Aydın'ın taziye adresi: Su Mahallesi, Zokudibi Sokak, No: 5, Yeşilyurt.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mezarlığı'na defnedilen Ahmet Ergün'ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mezarlığı'na defnedilen Fadime Yaylacı'nın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.07.2018 12:57
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