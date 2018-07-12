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Malatya'da 4  kişi vefat etti

Malatya'da 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 4  kişi vefat etti

Malatya'da 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:15
Malatya'da 4  kişi vefat etti

"68  yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir  Mezarlığı'na defnedilen Bayram Çavdar'ın  taziye adresi: Koyunoğlu  Mahallesi, Ercis Sokak,  Huzur  Sitesi, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve   Malatya Şehir  Mezarlığı'na defnedilen Zeki Bilici'nin taziye adresi:  Samanlı   Mahallesi, Barış  Sokak, No:6/18, Yeşilyurt.

71  yaşında hayatını kaybeden ve   Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gaffar  Siğergök 'ün  taziye adresi: Turgut Özal  Mahallesi, Mihenk   Sokak, No:28/5, Yeşilyurt.

82  yaşında hayatını kaybeden ve  Akçadağ    Mezarlığı'na defnedilen Hatice Sevil'in taziye adresi:   Durulova Mahallesi, Durulova Sokak, No:11/1, Akçadağ.''

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Vefat Malatya
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