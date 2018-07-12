Malatya'da 4  kişi vefat etti

"68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bayram Çavdar'ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Ercis Sokak, Huzur Sitesi, Yeşilyurt.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeki Bilici'nin taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Barış Sokak, No:6/18, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gaffar Siğergök 'ün taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Mihenk Sokak, No:28/5, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı'na defnedilen Hatice Sevil'in taziye adresi: Durulova Mahallesi, Durulova Sokak, No:11/1, Akçadağ.''
HABER MERKEZİ