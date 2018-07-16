Malatya'da 16  kişi vefat etti

"68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nevzat Karaağaç'ın taziye Adresi: İskender Mahallesi,Tatar Sokak,No: 9,Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nuriye Ergenç'in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Kızılcık Sokak, No:1 Battalgazi.
101 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Asiye Nacar 'ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Arifler Yalı Sitesi,Yeşilyurt.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sekine Çıplak'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ebe Sokak, No:31/6,Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zilfi Yıldırım 'nın taziye adresi: Saray Mahallesi, Ömer Efendi Sokak, Bengisu Apartmanı,No: 19/2,Battalgazi.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mamo Seçen'in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi,Sahur Sokak, No:17/2, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Açıkgöz'ün taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, No: 140, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Saadet Çiçekli'nin taziye adresi : Kaynarca Mahallesi, Tecelli Sokak, No:34,Yeşilyurt.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güzel Koza'nın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Melekbaba Cami Yanı, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı'na defnedilen Göher Agdoğan'ın taziye adresi : Eğribük Mahallesi, Yazıhan.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen Tamam Şahin 'in taziye adresi: İğdir Mahallesi, Hekimhan
71 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Düzen 'in taziye adresi : Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı'na defnedilen Rabia Ergün'ün taziye adresi: Aşağıulupınar Mahallesi, Darende.
95 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı'na defnedilen Ümmühan Dursun'un taziye adresi: Kale
88 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı'na defnedilen Cafer Büyükkaya'nın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Metin Aktura'nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Çağlayan Sokak, No:20/1, Battalgazi.''
HABER MERKEZİ