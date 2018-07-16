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Malatya'da 16  kişi vefat etti

Malatya'da 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 16  kişi vefat etti

Malatya'da 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:14
Malatya'da 16  kişi vefat etti

"68  yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen  Nevzat Karaağaç'ın   taziye Adresi:  İskender Mahallesi,Tatar  Sokak,No: 9,Battalgazi.

82  yaşında hayatını kaybeden ve  Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen  Nuriye Ergenç'in  taziye adresi:  Başharık  Mahallesi, Kızılcık Sokak, No:1  Battalgazi.

101 yaşında hayatını kaybeden ve   Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Asiye Nacar 'ın  taziye adresi: İnönü  Mahallesi, Arifler Yalı Sitesi,Yeşilyurt.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sekine Çıplak'ın taziye adresi: Zaviye  Mahallesi, Ebe Sokak, No:31/6,Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zilfi Yıldırım 'nın taziye adresi: Saray Mahallesi, Ömer Efendi Sokak, Bengisu Apartmanı,No: 19/2,Battalgazi.

71  yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mamo Seçen'in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi,Sahur Sokak, No:17/2, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Açıkgöz'ün  taziye adresi:  Cumhuriyet Mahallesi, 100. Yıl  Caddesi, No: 140, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Saadet Çiçekli'nin  taziye adresi : Kaynarca Mahallesi, Tecelli Sokak, No:34,Yeşilyurt.

69  yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Güzel Koza'nın   taziye adresi: Melekbaba  Mahallesi, Melekbaba Cami Yanı, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve   Yazıhan  Mezarlığı'na defnedilen Göher Agdoğan'ın taziye adresi : Eğribük Mahallesi, Yazıhan.

81 yaşında hayatını kaybeden ve  Hekimhan Mezarlığı'na defnedilen  Tamam Şahin 'in  taziye adresi: İğdir Mahallesi, Hekimhan

71  yaşında hayatını kaybeden ve  Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Düzen 'in taziye adresi : Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve   Darende   Mezarlığı'na defnedilen  Rabia Ergün'ün taziye adresi:  Aşağıulupınar Mahallesi, Darende.

95 yaşında hayatını kaybeden ve  Kale Mezarlığı'na defnedilen  Ümmühan Dursun'un taziye adresi: Kale

88 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan  Mezarlığı'na defnedilen Cafer Büyükkaya'nın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Metin Aktura'nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Çağlayan Sokak, No:20/1, Battalgazi.''

HABER MERKEZİ

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