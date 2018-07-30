Malatya'da 14 kişi vefat etti

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nihat Süleyman Ecin'in taziye Adresi: Zaviye Mahallesi,Hazal Sokak, Yılmaz Yapı Koop. B Blok, Kat: 2, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fadime Yağmur'un taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kazi Kaçar'ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlit Aslanoğlu Sokak, Yıldız Sitesi A Blok, Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abo Kurnaz'ın taziye adresi: Tecde Mahallesi,Göçer Sokak, No:14/11, Yeşilyurt.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Gürbüz Şimşek'in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sadrazam Sokak, No:6/1, Battalgazi.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Utaş’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Bülent Erkuş Sokak, No: 3/2/21, Yeşilyurt.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yüksel Özdemir'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi,No: 49/9,Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İnsaf Gültekin'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, Eser Apartmanı,No: 86/5, Yeşilyurt.
77 yasında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Lütfi Vural'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Sevecen Sokak, No:4/1,Battalgazi.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bedriye Bingöl'ün taziye adresi: Fırat Mahallesi, Sevecen Sokak, No: 4/1, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şevket Özdemir'in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ebabil Sokak, No: 11/3,Battalgazi.
85 yaşında hayatına kaybeden ve Dilek Mezarlığı'na defnedilen Şazimet Aydoğan'ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Sokak, No:24/13,Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdulkadir Aydın'ın taziye adresi: Seyran Mahallesi,Tanrıverdi Sokak, No: 6,Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Aliseydi Sarıkaya'nın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi,Kayra Sokak,No: 19,Yeşilyurt.”
HABER MERKEZİ