Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95377
ALTIN
191.449
DOLAR
4.8774
STERLİN
6.4033
EURO
5.6868

Malatya'da 14 kişi vefat etti

Malatya'da dün ve önceki gün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya'da 14 kişi vefat etti

Malatya'da dün ve önceki gün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:00
Malatya'da 14 kişi vefat etti

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nihat Süleyman Ecin'in taziye Adresi: Zaviye Mahallesi,Hazal Sokak, Yılmaz Yapı Koop. B Blok, Kat: 2, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fadime Yağmur'un taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kazi Kaçar'ın taziye adresi:  Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlit Aslanoğlu Sokak, Yıldız Sitesi A Blok, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abo Kurnaz'ın taziye adresi: Tecde Mahallesi,Göçer Sokak, No:14/11, Yeşilyurt.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Gürbüz Şimşek'in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sadrazam Sokak, No:6/1, Battalgazi.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Utaş’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Bülent Erkuş Sokak, No: 3/2/21, Yeşilyurt.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Yüksel Özdemir'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi,No: 49/9,Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İnsaf Gültekin'in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, Eser Apartmanı,No: 86/5, Yeşilyurt.

77 yasında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Lütfi Vural'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Sevecen Sokak, No:4/1,Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Bedriye Bingöl'ün taziye adresi: Fırat Mahallesi, Sevecen Sokak, No: 4/1, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Şevket Özdemir'in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ebabil Sokak, No: 11/3,Battalgazi.

85 yaşında hayatına kaybeden ve Dilek Mezarlığı'na defnedilen Şazimet Aydoğan'ın taziye adresi:  Üçbağlar Mahallesi, Sivas Sokak, No:24/13,Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Abdulkadir Aydın'ın taziye adresi: Seyran Mahallesi,Tanrıverdi Sokak, No: 6,Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Aliseydi Sarıkaya'nın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi,Kayra Sokak,No: 19,Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefatCenazeCenaze EviTaziye Evi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatbikat gerçeği aratmadı
Tatbikat gerçeği aratmadı
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması final verdi
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması final verdi
Sancaktar Türbesi’nde restorasyon
Sancaktar Türbesi’nde restorasyon
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim