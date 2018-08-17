Malatya'da 10 kişi vefat etti

“91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Saadet Uçbağlar'ın taziye adresi: Saray Mahallesi, Gezegen Sokak, No: 2/4, Battalgazi.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zehra Kurtulmuş'un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yusuf Özal Caddesi, Karakaya Sitesi, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Yılmaz'ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Abdurrahman Gazi Sokak, Milanovenüs Evleri, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Necati Gülaydın'ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Deniz Sokak, No: 1/2, Battalgazi.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Kaya'nın taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Açelya Sokak, No:33/2, Yeşilyurt.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen İsmet Şahin'in taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Şehit Mehmet Oğur Sokak, Şahin Apartmanı, No:19, Battalgazi.
96 yaşında hayatını kaybeden ve Karababa Mezarlığı'na defnedilen Hafi Dündar'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Şehit Cemil Ökke Sokak, Ali Dayı Apartmanı, Battalgazi.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Yuvalı Mezarlığı'na defnedilen Hasan Olgun'un taziye adresi: Yuvalı Mahallesi, Doğanşehir.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Suçatı Mezarlığı'na defnedilen Zehra Canpolat'ın taziye adresi: Suçatı Mahallesi, Doğanşehir.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Polatdere Mezarlığı'na defnedilen Zeliha Doğan'ın taziye adresi: Polatdere Mahallesi, Doğanşehir.” busabahmalatya.com
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