MAKİNİST PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK

TCDD, kursun 1 grup halinde toplam 20 kişi ile düzenleneceğini ve 7 Mayıs 2018 tarihinde başlayacağını bildirdi. Meslek yüksekokullarının; elektrik,elektrik-elektronik,makine,motor, raylı sistemler elektrik-elektronik teknolojisi, raylı sistemler makine teknolojisi,raylı sistemler makinistlik bölümlerinden mezun olmuş olmak,2016 KPSS P93 puan türünden en az 60 almış olmak,son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, erkek adayların son başvuru tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış, muaf veya 31 Aralık 2018(dâhil) olmak üzere tecilli olmak, sağlık durumu makinist olarak görev yapmaya uygun olmak şartları arandığı da açıklandı. Ayrıntılı bilgi için isewww.tcddtasimacilik.gov.tr adresinin ziyarete açık olduğu belirtildi.

2 YIL İÇİNDE FESHETME

İŞKUR tarafından açılacak makinist kursuna başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar ise şöyle açıklandı:

“Kurs istihdam garantisiz açılacaktır, farklı illerde açılacak olan kurslara şartları taşıyan herkes ikamet şartı aranmaksızın başvuru yapılabilecektir. Ancak kursa katılım için yalnız bir il için başvuru yapılacaktır. KPSS önlisans puan (P93) türüne göre puan üstünlüğü dikkate alınarak başvuran adayların İŞKUR tarafından sıralanmasına müteakip, eğitime alınacak kursiyerlerin 3 katı kadar aday kursiyer seçimi için davet edilecektir.Kursiyer seçimleri TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek komisyonca Ankara’da yapılacaktır. Kursiyer seçimlerine istenildiği takdirde İŞKUR İl Müdürlüğünden veya İŞKUR Genel Müdürlüğü birimlerinden personel görevlendirile bilinecektir. Kursiyer seçim tarihleri daha sonra TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Daha önce İŞKUR iş birliği ile açılan Tren Makinisti Kursuna katılan, 15 Ocak 2018 tarihinde ve 29 Ocak 2018 tarihlerinde başlayan kurslara katılmaya hak kazanan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.İŞKUR tarafından açılacak kursu tamamlayanlar, sertifikavermeye yetkili kurumdan 11UY0035-Tren Makinisti (Seviye 4)belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi almayanlar TCDD Taşımacılık AŞ tarafından açılacak iş ilanına başvuru yapamayacaktır.11UY0035-Tren Makinisti-(Seviye 4) sınav ve belgelendirme ücreti adaylar tarafından karşılanacaktır. TCDD Taşımacılık A.Ş. de işe başlayan adaylar, özür nakilleri dahil en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.İşe alınacak adaylar 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışacaktır. İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu makinist olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.İşe başladıktan sonra 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.”(Bülten)busabahmalatya.com