MAHTAP’tan oynanan oyunlara tepki

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MAHTAP) Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek hem sektör sorunlarını hem de ülkenin gündemini değerlendirdiler. Platformun Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akın, bir açıklama yaparak Türkiye’nin üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti. Geçmişte olduğu gibi bu gün de ABD ve yandaşı ülkeler tarafından Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını dile getiren Başkan Akın, bu oyunların asıl amacının başta Türkiye ekonomisini çökertmek, daha sonra birlik ve beraberliği bozarak ülkeyi kargaşa ortamına sürüklemek olduğunu söyledi.

TÜRKİYE HİÇBİR ÜLKEYE BENZEMEZ

Türkiye’de bugünlerde yaşanan Döviz kurunun yükseltilmeye çalışmasını, geçmişte İran üzerinde oynanan oyunlara benzeten Başkan Akın, “ABD’nin ülkemiz üzerinde bugün oynamaya çalıştığı oyunlar geçmişte de, İran Şahı Rıza Pehlevi’ye oynanan oyunları hatırlatmaktadır. O tarihte İran’da suni olarak meydana getirilen dövizin yükseltilerek ekonominin çökertilmesi sonucu halk sokaklara döktürülmüş, İran Şahı Rıza Pehlevi 1979 yılı başında ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Amerika ve yandaşı ülkelerin bilmesi gereken şudur: Bin yıllık köklü bir tarihe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ne İran’ Devleti ne Mısır’a ne Irak’a ne Suriye’ye ne de Afrika’da bir kabile ülkesine benzemektedir. Burası 72 buçuk milletin yüzyıllardır kardeşçe, Kürdi’yle, Türk’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, her din, ırk ve mezhebiyle, vatanına, bayrağına, milletine, devletine, dinine, örf, adet ve geleneklerine bağlı, kimsenin tahakkümü altına girmeyi kabul etmeyecek büyük bir ulusun yaşadığı Türkiye Cumhuriyet Devleti’dir” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİMİZİ SIKINTILARA SOKMAKTA

“Bizler MAHTAP olarak geçmişte olduğu gibi elimizi, bedenimizi, yüreğimizi ve malımızı ülkemiz için her konuda feda etmeye hazırız” diyen Başkan Akın, sektörsel sıkıntıları da gündeme getirdi. Başkan Akın, “Tarım ve hayvancılık noktasında taleplerimizi, sıkıntılarımızı çeşitli vasıtalarla devletimize ulaştırarak çözüm yolları arıyor, bazı konularda çiftlilerimiz için yaptığımız projeler noktasında önemli destekler alıyoruz. Bu anlamda tüm desteklemeler için emeği geçen Başta Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak genel bir durum değerlendirmesi yaptığımızda, başta akaryakıt olmak üzere, tarım arazilerinin tam anlamıyla ekilip biçilmemesi nedeniyle yem fiyatları üreticimizi sıkıntılara sokmaktadır. Döviz oyunları nedeniyle dış kaynaklı olduğunu bildiğimiz sorun ve sıkıntılarla uğraşmaktayız” diye konuştu.

KONU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR

Oynanan oyunlara karşı devletin yanında olduklarını beyan eden Başkan Akın, şunları kaydetti:

“Sektörümüz tarafından özellikle yurtdışında yapılan harcamalarda getirilen hayvansal ve tarımsal ürünlerin fiyatının döviz üzerinden hesaplanmasından dolayı sıkıntılar yaşanmakta. Bunun önüne geçebilmek için herkes kendi ülkesinin parası ile alışverişini ve ticaretini yapmalıdır. Aksi halde bu tür oyunlar, provokasyonların devam edeceği aşikârdır. Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da açıkladığı gibi yapmamız gereken Türk parasının değeri için bütün alışverişlerimizi döviz ile değil de kendi değerimiz olan, ekonomimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Lirası ile yapmalıyız. Bu anlamda tüm sıkıntılarımızı bir kenara bırakarak, cafcaflı hayatlarımızı, yaşamlarımızı bir kenara bırakarak ‘Konu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek, malımızla, canımızla ülkemizin bekası için ne gerekiyorsa yapmaya, 40 bin üyemizle hazır olduğumuzu bildirir, oynanan oyunlara Devletimiz ile birlikte her alanda ve anlamda karşı koymaya hazırız. Bu alanda alınacak kararları canı gönülden destekliyoruz.”