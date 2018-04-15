Macar çocuklar Barış Manço şarkılarıyla coşturdu

Kardeş şehirler İstanbul Pendik Belediyesi ve Macaristan’ın Kispest Belediyesinin işbirliğinde 4 ay önce Macar anaokulu öğrencilerine yönelik başlatılan Türkçe kursu, kapanış programıyla sona erdi. Sahnede Türkçe şarkılar seslendiren çocuklar Barış Manço’nun “Arkadaşım Eşek” şarkısıyla salondakileri coşturdu.

Kardeş şehirler İstanbul Pendik Belediyesi ve Macaristan’ın Kispest Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Macar anaokulu öğrencilerine yönelik verilen 4 aylık Türkçe kursu tamamlandı. Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in isteği üzerine Kispest kentinde yer alan Yunus Emre Enstitüsü tarafından 30 öğrenciye kurs boyunca Türkçe şarkılar, Türk oyunları ve yemekleri tanıtıldı. Kurs sonunda projenin kapanış programı için bir tören düzenlendi. Törene Türkiye Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kispest Belediye Başkanı Peter Gajda, Pendik Belediye Başkan Yardımcıları Sami Divleli, İzzet Öztop ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Divleli ise “Peter Gajda ve Belediye Başkanımızın kardeş protokolü sözde ve kağıtta kalmadı. Bugün görüyorsunuz ki hem kültürel hem sosyal hem de eğitim alanında çok güzel ilişkiler geliştirildi. Bugün de anaokuluna giden 30 Macar çocuğun hem Türkçe eğitim hem de Türk kültürünü öğrenmiş olduğunu görmüş olduk. İnanıyorum ki bu 30 çocuk Macar-Türk dostluğunun gelecekteki güvencesi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Son olarak Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül bir konuşma gerçekleştirdi. Gül, “Yaklaşık 3 aydır Kispest Belediyesi, Pendik Belediyesi, Yunus emre enstitüsü ve buradaki anaokulu ile ortak Türk kültürü programı gerçekleştirdik. Anaokulundaki son sınıf öğrencilerine yönelik bu çalışma bizleri çok etkiledi. Çocuklar Türk şarkılarını öğrendiler, Türk kültürüne ait bilgiyi elde ettiler. Mangala oyununu öğrendiler ve özellikle Barış Manço’nun Arkadaşım Eşek şarkısını öğrendiler ve öğrendiklerini sahnede bizlere göstermiş oldular. Bu etkinliğin Türk-Macar dostluk köprülerini daha da güçlendirdiğini ve gelecekte daha da güzel etkinliklere bir kapı açıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklara Türk oyun seti hediye edildi

Kispest Belediyesinin Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış programında Macar çocukların seslendirdiği Türkçe şarkılar salondakileri coşturdu. Özellikle Barış Manço’nun, “Arkadaşım Eşek” şarkısı sonrası coşkunun arttığı salonda davetliler şarkılara tempo tuttular. Çocuklar şarkı performanslarının yanı sıra Türk oyunları gösterilerinde de salondan büyük alkış aldı. Tören Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Divleli kursa katılan tüm çocuklara Geleneksel Türk oyunu Mangala seti hediye etti.

Macaristan’la ilişkiler ekonomik anlamda artmalı

2010 yılından beri kardeş şehir oldukları Kispest’e gelen Pendik Belediye heyeti yeni görevine kısa bir süre önce başlayan Türkiye Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay’ı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcıları Sami Divleli ve İzzet Öztop ile birlikte yönetici kadrosu ve Pendikli yerel basın temsilcileri Oktay’la bir araya geldi. Görüşmede Kispest Belediye Başkanı Peter Gajda’da yer aldı. Çalışmalar hakkında bilgi alışverişinin olduğu görüşmede Büyükelçi Oktay, mükemmel işleyen işbirliği mekanizmaları olan Macaristan’ı dost, kardeş ve akraba olarak gördüklerini belirtti. Oktay, kültürel ve sosyal anlamda ilerleyen ilişkilerin ileri ki dönemlerde ekonomik ve ticari anlamda artmasını diledi.