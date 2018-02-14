Lösemi hastası olan Utku’ya umut olmak için sıraya girdiler

Sakarya’da eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede kan kanseri (Lösemi) teşhisi konulan 18 yaşındaki genç Utku Akçay, hayata tutunabilmek için ilik nakli bekliyor. Uygun donörün bulunması için Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kurulan kan bağış tırına vatandaşlar Utku’ya umut olmak için sıraya girdiler.

Sakarya’nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesinde ikamet eden Murat ve Sevgi Akçay çiftinin 2 çocuğundan biri olan 18 yaşındaki Utku Akçay’ın, eklem romatizması tedavisi için gittiği hastanede yaptırdığı tahliller sonucu doktorlar tarafından Lösemi hastalığına yakalandığı tespit edilmişti. Genç Utku tedavisine başlanması için Ankara Onkoloji hastanesine sevk edildi. Kan kanseri teşhisi konulan 18 yaşındaki Utku Akçay, uygun kök hücreye sahip ilik nakli bekliyor. Hayali iyileşip iyi bir üniversiteye gitmek olan Utku için Sakarya Valiliği, Kanserder ve Türk Kızılayı’nın destekleriyle bir çalışma başlatıldı. Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kurulan Kızılay tırında uygun donörün bulunması için çok sayıda vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Utku için kan vermeye Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Adapazarı Belediyesi Başkanı Süleyman Dişli, Milli Eğitim İl Müdürü Pervin Töre, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve protokol katıldı.

“Utku gibi yüzlerce kişi için toplandık”

Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki yaptığı açıklamada, "Bugün Utku kardeşimiz için bir araya geldik. Hem Utku kardeşimiz için, hem Utku gibi yüzlerce, binlerce kardeşimiz için, hem kan donörü anlamında donörü bağışı, hem de kan bağışı ile ilgili bir kampanya başlattık. Bu kampanya başta Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve diğer STK’lar çok büyük destek vermekteler. Pazar gününe kadar sürecek olan bu kampanyamızda, insanlarımızdan hem kan kök hücre bağışı için donör olmalarını, hem de kan bağışında bulunmalarının önemli olduğunu özellikle bildirmek istiyoruz. Bu kampanyamız Pazar günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. İnşallah güzel bir çalışmaya hep beraber birlikte adım atmış olacağız" dedi.

"Şimdilik iğne ve ilaçlarla hayatta kalabiliyor"

Vali İrfan Balkanlıoğlu yaptığı açıklamada, "Bağışların en yücesi insana yapılan, insanın sağlığı için yapılan bağıştır. Kanda bunlardan birisi. Kime ne zaman lazım olacağı belli olmayan hayati bir unsur kan. Kana ihtiyaç olduğu zaman elimizin altında olması için kan ve kan ürünlerinin önceden gönüllüler tarafından bağışlanması lazım. Kan bulunamazsa bazı hastalar ölebiliyor. Bazı kan hastalıkları da bunlardan birisi özellikle Lösemi diye halk arasında bilinen kemik iliği kanseri gibi hastalıklar. Bunlarında kök hücre nakli yolu ile hayata tutunması mümkün. Fakat uygun DNA’lı, uygun hücrelerin bulunması lazım. Kan verilirken aynı zamanda buda yapılıyor. Burada 18 yaşında bir kardeşimiz bu şekilde kansere yakalanmış. Ve acilen tedavi edilmesi lazım. Akut Lösemi teşhisi var kendisinde. Bizde gönüllü olarak hem Kızılay’a kan bağışında bulunalım hem de bu kardeşimize katkıda bulunalım diye buraya geldik. Bu kanın bulunabilmesi için ne kadar çok kişi kan verirse, o kadar şans artıyor. Bizde buna öncü olalım diyerek kan verdik. İnşallah içimizden herhangi birimizin ki uyar ve gencimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Şimdi iğne ile ilaç ile hayatta kalabiliyor ama gerekli kan bulunursa tamamen iyileşerek aramıza katılacak inşallah" diye konuştu.

"İyileştikten sonra hasta olan insanlara yardım edeceğim"

Utku Akçay ise yaptığı konuşmada, "Ben öncelikle bu organizasyonu hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şuan çok mutluyum, bende iyileşmek istediğim için burada insanların bana yardım ettiğini görmek beni bayağı bir mutlu etti. Gelen, ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olan, duyarlılık gösteren herkese, bana ve diğer hastalara umut oldukları için çok teşekkür ediyorum. İyileşince ilk önce üniversiteye gitmek istiyorum. İyileştikten sonra bu konuda duyarlı olup hasta olan insanlara yardım edeceğim gönüllü olarak. Ben daha öncede Kara Harp Okulu’na başvurmuştum, tekrar şansımı deneyeceğim" şeklinde konuştu.