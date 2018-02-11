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Lodos dev dalgalar oluşturdu

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit ilçesinde lodos ve şiddetli yağış sebebiyle bazı balıkçı tekneleri battı.Sabah saatlerinde şiddetini artıran lodos ve yağış...

Lodos dev dalgalar oluşturdu

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit ilçesinde lodos ve şiddetli yağış sebebiyle bazı balıkçı tekneleri battı.Sabah saatlerinde şiddetini artıran lodos ve yağış...

11 Şubat 2018 Pazar 13:25
Lodos dev dalgalar oluşturdu

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit ilçesinde lodos ve şiddetli yağış sebebiyle bazı balıkçı tekneleri battı.

Sabah saatlerinde şiddetini artıran lodos ve yağış tüm kuzey Ege’de etkisini sürdürüyor. Edremit’in Akçay, Güre ve Altınoluk sahillerinde etkisini gösteren lodos, dev dalgaların oluşmasına sebep oldu. Zeytinli sahilinde bazı balıkçı tekneleri lodos sebebiyle oluşan dalgalar ve yağıştan dolayı battı. Fırtınanın pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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