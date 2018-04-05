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Limni Gölü’nden büyüleyici hava görüntüleri

Denizden 2 bin metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğası ve huzur veren ortamıyla büyüleyen Limni Gölü Tabiat Parkı havadan görüntülendi. Bahar mevsiminde kar örtüsü altındaki çam ağaçlarının arasında adeta...

Limni Gölü’nden büyüleyici hava görüntüleri

Denizden 2 bin metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğası ve huzur veren ortamıyla büyüleyen Limni Gölü Tabiat Parkı havadan görüntülendi. Bahar mevsiminde kar örtüsü altındaki çam ağaçlarının arasında adeta...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:25
Limni Gölü’nden büyüleyici hava görüntüleri

Denizden 2 bin metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğası ve huzur veren ortamıyla büyüleyen Limni Gölü Tabiat Parkı havadan görüntülendi. Bahar mevsiminde kar örtüsü altındaki çam ağaçlarının arasında adeta inciyi andıran gölün bu videoları paylaşım rekorları kırıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından gerçekleştirilen çekimlerde beyaz gelinliğini giyen Limni Gölü Tabiat Parkında büyüleyici görüntüler ortaya çıktı.

Çekilen hava görüntülerinde güneş, kar ve sis birbirine karışırken, enfes görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya başladı. Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkı 2018 turizm sezonunu geçtiğimiz hafta sonu açmıştı. Geçtiğimiz yıl 100 bin kişinin ziyaret ettiği ve kır evlerinde konaklama imkanı sunulan Limni Gölünde eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda vatandaş, tesislerde semaver çayı ve dünyanın en lezzetli işlenmemiş etlerinden birisi olarak kabul edilen Zigana dağının kuzu etinden yapılan pirzolanın tadını çıkarma imkanı buluyor. Yeşil ve beyaz tonun hakim olduğu bölge düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla adeta beyaz cenneti andırırken, kartpostallık görüntüler eşlinde doğada huzur bulmaya gelenlerin adresi oldu.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği tabiat parkının bu yıl geçtiğimiz yılın en az iki katı ziyaretçi alması bekleniyor.
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