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Leylek köyü ‘Çıraklık Buluşması’na ev sahipliği yaptı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç, ‘Çıraklık Buluşması’na ev sahipliği yaptı.Avrupa leylek köyü Eskikaraağaç, son yıllarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitici faaliyetlere bir yenisini daha ekleyen Eskikaraağaç,...

Leylek köyü ‘Çıraklık Buluşması’na ev sahipliği yaptı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç, ‘Çıraklık Buluşması’na ev sahipliği yaptı.Avrupa leylek köyü Eskikaraağaç, son yıllarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitici faaliyetlere bir yenisini daha ekleyen Eskikaraağaç,...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:41
Leylek köyü ‘Çıraklık Buluşması’na ev sahipliği yaptı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç, ‘Çıraklık Buluşması’na ev sahipliği yaptı.

Avrupa leylek köyü Eskikaraağaç, son yıllarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitici faaliyetlere bir yenisini daha ekleyen Eskikaraağaç, son olarak Seferihisar Doğa Okulu tarafından düzenlenen ‘Çıraklık Buluşması’’na ev sahipliği yaptı. Üç gün süren faaliyet kapsamında 50 Doğa Okulu çırağı, alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaları paylaştı. Anadolu’daki kadim öğrenme biçimlerinden birisi olan usta çırak yöntemi ile çalışan Seferihisar Doğa Okulu, yamaklık sürecinin ardından çırak olmak isteyen öğrencileri Eskikaraağaç’ta bir araya getirdi. Susuz tarım faaliyetlerinden biyolojik çeşitliliğe, ahşap sanatından müziğe, Anadolu masallarından daha pek çok alanda belirlenen konular üzerine çalışan çıraklar, araştırmalarını bu buluşmada diğer çıraklara sundu. Usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenmeyi hedefleyen bu eğitim için Türkiye’nin pek çok yerinden Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’a gelen çıraklar, leylek köyünün tabiat ile iç içe dokusunu ise hayranlıkla karşıladı.
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