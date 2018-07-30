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Kuzey Kuşak'ta çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuzey Kuşak Yolu’nda çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca-Melekbaba hattındaki çalışmalarını da tamamladı. Yapılan kazı ve dolgu çalışmalarının ardından 1.3 kilometrelik bölüm sıcak asfalt ile kaplandı.

Kuzey Kuşak'ta çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuzey Kuşak Yolu’nda çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca-Melekbaba hattındaki çalışmalarını da tamamladı. Yapılan kazı ve dolgu çalışmalarının ardından 1.3 kilometrelik bölüm sıcak asfalt ile kaplandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:57
Kuzey Kuşak'ta çalışmalar sürüyor

Melekbaba-Hanımınçiftliği hattında ise projelendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kuşak Yolu’nu Battalgazi yolunan bağlayacak, viyadük projesiyle kuşak yolunun son etabı da tamamlanmış olacak.

Kuzey Kuşak Yolu’ndaki çalışmaları sık sık inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya kent içi trafiğini rahatlatacak kuşak yollarının son etaplarını yaptıklarını söyledi.

MALATYA’NIN SAĞLIKLI BÜYÜMESİNE KATKI...

Polat, “Malatya’nın sağlıklı büyümesine katkı sağlayacak yol projelerini hayata geçirme noktasında titiz davranıyoruz. Kuzey ve Güney kuşak yol projeleri bunların başında geliyor. Kuzey kuşak yolumuzun Kaynarca-Melekbaba hattını asfaltlayarak hizmete açtık. Bundan sonra ki süreçte yolumuzu viyadük projesiyle Battalgazi yoluna bağlayacağız. Projelendirme çalışmaları devam ediyor. Tamamı bittiğinde Malatya’nın doğusundan gelen araçlar Sivas yönüne gitmek istiyorlarsa şehir içi trafiğine girmeden kuzey kuşak yolu üzerinden rahatlıkla gidip-gelebilecekler. Bunun yanı sıra yolumuzun geçtiği bölgelerde gelişim hızlanacak. Biz Malatya’ya, insanlığa fayda sağlayacak her projeyi inceliyoruz. Konusunda uzman ekiplerle, kişilerle, kurumlarla görüşüyoruz. Malatya için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİKuzey Kuşak YoluKaynarcaMelekbaba
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