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Kütükten çıkan yavru sincapları evladı gibi besliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ağaç kütüklerinde çıkan yavru sincaplara hayvan sever vatandaş sahip çıktı.Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı bir köyde vatandaşlar yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için ağaç kesti. Kesilen ağaçların...

Kütükten çıkan yavru sincapları evladı gibi besliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ağaç kütüklerinde çıkan yavru sincaplara hayvan sever vatandaş sahip çıktı.Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı bir köyde vatandaşlar yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için ağaç kesti. Kesilen ağaçların...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:35
Kütükten çıkan yavru sincapları evladı gibi besliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ağaç kütüklerinde çıkan yavru sincaplara hayvan sever vatandaş sahip çıktı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı bir köyde vatandaşlar yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için ağaç kesti. Kesilen ağaçların arasında 2 tane yavru sincabı gören köyde ikamet eden bir vatandaş, sincapları ilçe merkezine getirdi. İlçeye getirdiği sincapları hayvan sever Mahmut Çoban’a teslim etti. Sincapları sahiplenen Çoban, yavru hayvanları veterinerliğe götürüp, sağlık taramasından geçirerek ihtiyaçlarını giderdi. Yavru sincapları biberon ile besleyen Mahmut Çoban, sincapları kendi evladı gibi besliyor.

Sincapların sağlığına kavuşması ve dişlerinin de güçlendikten sonra doğaya bırakacağını belirten Mahmut Çoban, “Sincapları içerisinde ceviz, fındık ve çeşitli meyvelerin karışımıyla oluşan bir ezmeyle besliyorum. Veteriner hekimin eşliğinde bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerek mamalarını gerekse cevizlerini ben karşılıyorum. Sağlık durumları şuan iyi durumda. Tam iyileştiklerinde doğaya bırakarak 2 tane bahçıvan kazandırmış olacağız. Sincap yavruları köyde kesilmiş ağaç kütüklerinin içinde şehir merkezine geldi. İlçe merkezinde sincapları gören arkadaşım, daha önce sincapları beslediğimi bilmesi ve daha iyi bakabileceğimi düşünmesinden dolayı bana getirdi. Sincapları 3 ay kadar daha besleyeceğim. Biraz büyüyüp dişleri de güçlenince doğaya bırakacağım” diye konuştu.
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