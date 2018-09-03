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Kutsal: Lütfen bir şeyler yapın

Malatya trafiğinin problemlerine tepki gösteren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, yetkililere seslendi. Başkan Kutsal, “Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Trafik Müdürüm, çözüm de, yetki de sizde. Lütfen bir şeyler yapın” dedi.

Kutsal: Lütfen bir şeyler yapın

Malatya trafiğinin problemlerine tepki gösteren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, yetkililere seslendi. Başkan Kutsal, “Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Trafik Müdürüm, çözüm de, yetki de sizde. Lütfen bir şeyler yapın” dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:41
Kutsal: Lütfen bir şeyler yapın

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, Malatya’daki trafik sorununu bir kez daha gündeme getirdi. BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Başkan Kutsal, Malatya’da trafiğe çıkmanın artık cesaret istediğini öne sürdü.

“BELEDİYE PARK ALANI YAPMIYOR”

“Yazık ki yetkililerde bu duruma son derece ilgisiz. Ben trafikteki sorunları maddeler halinde sıralasam binlerce madde olur” Malatya trafiğinin sorunları şöyle sıraladı:

“İnönü Caddesi, park yeri oldu, müdahale eden yok. 155’i aradığımda ‘biz ceza yazıyoruz’ deniyor. Trafik aracının yanına 2.sıraya park etmiş bir araca dahi müdahale edilmiyor. Peki, siz ceza yazıyorsunuz ama trafik düzeni sağlanmıyorsa ne olacak? Daha çok ceza yazacaksınız. Başka bir planınız yok mu, tek silahınız ceza mı?  Minibüsler tüm kırmızı ışıklarda geçiyor. Minibüs 40 kişiyle gidiyor. Maalesef yolcularda şikayetçi değil. Park yasağı olan caddelerde çift taraflı park ediliyor. Mahalle araları araba çöplüğü gibi. Belediye park alanı yapmıyor. Cadde ve sokak aralarında park parası topluyor.”

KAZA VE KAVGA OLUYOR

Yetkililere seslenen Başkan Kutsal, “Kapalı Çarşı önü ve Kışla Caddesi, Dörtyol, Hindistan’a benziyor. İstasyon Kavşağı, Adliye Kavşağı, Sanayi Kavşağı rezalet. Kağıt toplayanlar ayrı sorun oluşturuyor. Araçlarda beysbol sopasından, pompalı tüfeğe kadar silahlar var ve her gün onlarca kaza ve kavga oluyor. Vatandaşla konuştuğumuzda herkes şikayetçi ve çözüm istiyorlar ama çözüm kimde? Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Emniyet Müdürüm, Sayın Trafik Müdürüm, çözüm de, yetki de sizde. Lütfen bir şeyler yapın. Malatya buna layık değil. Bizler, Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği ve Malatya’daki fahri trafik müfettişleri sizlere yardıma hazırız” şeklinde konuştu.  busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KutsalTrafik Ve Yol Güvenliği
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