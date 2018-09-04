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Kuru meyve ihracatında ağustos rakamları

Ağustos ayında kuru kayısı ihracat sezonu başlayan, eylül ayında ise çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ihraç sezonuna başlayacak olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 55 milyon 982 bin dolarlık döviz geliri sağlarken, ihracatını yüzde 12 artırmayı başardı.

Kuru meyve ihracatında ağustos rakamları

Ağustos ayında kuru kayısı ihracat sezonu başlayan, eylül ayında ise çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ihraç sezonuna başlayacak olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 55 milyon 982 bin dolarlık döviz geliri sağlarken, ihracatını yüzde 12 artırmayı başardı.

04 Eylül 2018 Salı 17:24
Kuru meyve ihracatında ağustos rakamları

Egeli ihracatçılar, ağustos ayında bayram tatili yapmadı. Ağustos ayındaki 10 günlük Kurban Bayramı ve Zafer Bayramı tatiline rağmen Ege İhracatçı Birlikleri, Ağustos ayında 996 milyon 900 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'un Türk çelik ve alüminyum ürünlerine 13 Ağustos 2018 tarihinde ikinci ek vergi kararına rağmen ABD'ye ihracatını Ağustos ayında yüzde 63 arttırmayı başardı ve 2 milyon 844 bin dolar dövizi kazandırdı. Demir ihracatçılarının Ağustos ayındaki toplam ihracatı ise; yüzde 49'luk artışla 123 milyon 360 bin dolara çıktı.

4 GÜNLÜK FAZLA İŞGÜNÜ…

EİB üyesi ihracatçılar, 4 günlük fazla işgünü olan 2017 yılı Ağustos ayında ise, 1 milyar 46 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirmişti. EİB'nin Ağustos ayındaki ihracat kaybı yüzde 4 ile sınırlı kaldı. Ağustos ayında, Türkiye'nin ihracatı ise; yüzde 6.5'lik azalışla 12 milyar 388 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

KURU MEYVE İHRACATINDA YÜZDE 12 ARTIŞ

Ağustos ayında kuru kayısı ihracat sezonu başlayan, eylül ayında ise çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ihraç sezonuna başlayacak olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 55 milyon 982 bin dolarlık döviz geliri sağlarken, ihracatını yüzde 12 arttırmayı başardı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kuru MeyveAğustosIhracat
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