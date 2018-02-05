“KÜRDİSTAN BAHANE İSRAİL ŞAHANE”

Malatya’da ‘Atatürk Vatandır’ adlı sempozyum yapıldı. Özel bir otelde yapılan sempozyuma İlahiyatçı Yazar Müslüm Kacabarak, Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Prof. Dr. Ünal Emiroğlu, Prof. Ömer Eyercioğlu, Araştırmacı Yazar Seçil Mumcuoğlu, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu, Hüseyin Akbal ve Gazeteci Yazar Abdullah Terzi katıldı.

PKK İLE MÜCADELEMİZ 30-40 YILDIR SÜRÜYOR

Atatürk Vatandır sempozyumunda konuşan Gazeteci Yazar Abdullah Terzi, “Sizleri biraz geriye, 28 yıl önceye götürmek istiyorum. 90 yılında Saddam Kuveyt’e doğru bir harekata girişti. Irak’ın Kuzeyinde bir tampon bölge oluşturuldu ve PKK orada beslendi, büyüdü. Ve bu hareket Türkiye’den, Suriye’den koparılacak parçalarla sözde Kürdistan, NATO karargahlarında, her platformda ve bugün de Suriye’de önümüze koyulmuş durumdadır. Tam 1990 yılında Prof. Dr. Haydar Baş hocamız bu öngörüde bulundu. Yani bu fotoğrafı çekti. Bu çok büyük bir olaydır. Neden diyeceksiniz? Irak’ta Amerika tarafından bir işgal yaşandı. Ve arkasından Suriye olayları gösterdi ki Kürdistan bir kılıf, hedef büyük İsrail. Yani büyük İsrail Devleti’ni kurmak için Kürdistan’ı bir kılıf olarak kullanıyorlar. Kürdistan bahane İsrail şahane dememiz yerinde bir tabir olur. İsrail ve Amerika’nın politikaları açıkça gösteriyor ki hedefleri Suriye. Orada bir alan oluşturmaya çalışıyorlar. 13 tane Amerikan üstü Suriye’de kurulmuş durumda. Yine 4 bin tane de Amerikan askeri var. Dolayısıyla YPG bahanesiyle oradaki Amerikan ordusunu kurmaya yönelik olarak karşımıza çıkıyorlar. Bizim PKK ile mücadelemiz 30-40 yıldır sürüyor. Özellikle biz Kuzey Irak’ta defalarca operasyon yaptık. Ve hala şuanda Afrin’de Mehmetçiğimiz var. Peki, bu kadar operasyon sonucunda Kuzey Irak’ta ne oldu? ‘Barzani diye bir çocuk doğdu.’ Kuzey Irak Kürt Devleti diye hayali devlet kuruldu. Bizim mücadelemiz bir Barzani’yi dünyaya getirdi. Türkiye’nin aleyhine bu durum” sözlerini kaydetti.

GÜÇLÜ ORDU…

Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Abdullah Terzi, “Suriye’de bir Afrin Operasyonu başlattık. Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanaysak biz orada durmayacağız demektir. Peki, biz burayı kime emanet edeceğiz? Ben diyorum ki Afrin’de yeni bir Barzani mi doğacak? Bunları şimdiden önümüze koyup düşünmemiz lazım. Burada en önemli olay da bu operasyonu yaparken Suriye’nin Hükümeti ile çalışmıyoruz. Onlarla da çatışıyoruz. Burada şahıslar üzerinde durmadan devlet politikaları üzerinde durup, Suriye Hükümeti ile beraber iş birliği yapmak terörü sonlandırmak için şarttır. Suriye’nin toprak bütünlüğü için Prof. Dr. Haydar Baş’ın 90’lı yıllarda bir perspektifi vardı. Alevi- Sünni’nin kardeş olduğu, Müslüman kimliğin çok önemli olduğu vurgusu vardı. Esad için de dediler ki orada Kerbela yaşanıyor. Eğer orası Kerbela ise Esad Hz. Hüseyin rolündedir. Bugün bu olaylar Sayın Haydar Baş hocamızın öngördüğü şekilde ele alınmış olsa bu sıkıntılar yaşanmaz. Bugün Afrin Operasyonu gösterdi ki ordu çok önemli. Bu coğrafyada yaşamak istiyorsak, güçlü ve milli bir orduya şiddetle ihtiyacımız var. Zaten milletimiz doğuştan askerdir. Orduya bakacaksın, büyüteceksin. Ama bir gün size lazım olabilir, bugün olduğu gibi. M. Kemal Atatürk daha öğrenciyken, memleket meseleleri üzerine kafa yormuş, okul gazetesi çıkarmış, yazılar yazmış bir insan” sözlerini kullandı.busabahmalatya.com