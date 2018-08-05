Kurbanlıklar bayrama hazır

Kurban Bayramı yaklaştıkça, besiciler de hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyorlar. Canlı kurbanlık kilogram fiyatlarının belirmesinin ardından satışlara başlayan besiciler, bu yılki bayramın kendileri için çok karlı geçmesini bekliyorlar. Dilek Mahallesi’nde besicilik yapan Kadir Özer, Kurban Bayramı için bu yıl kurbanlıklarının hazır olduğunu söyledi.

DAHA AZ HAYVAN ALDIK

Bu yıl her şey pahalı olduğu için kurbanlık hayvan yetiştiremediklerini dile getiren Özer, “Bu yıl kurban satışlarımızda önemli bir gelir beklemiyoruz. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık hayvan fiyatları biraz arttı. Büyükbaş hayvana çok fazla rağbet olmadı. Ancak önceki yıllarda müşterimiz olan insanlara hizmet etmek için, onları mağdur etmemek için önceki yıllara oranla biraz daha az hayvan aldık. Bu yıl kendimiz kurbanlık hayvan yetiştiremedik. Başka üreticiler tarafından yetiştirilen hayvanları aldık. Önceki yıllardaki müşterilerimize bunları sunduk. Buradaki amacımız da yıllardır müşterimiz olan insanlara yardımcı olmaktı. Bu yıl kendi hayvanlarımızı istediğimiz gibi satamadık. Yem ve saman çok pahalı olduğu için bakamayız diye hayvan alamadık. Çobanın masrafları başta olmak üzere; elektrik, su pahalı. Yem ve saman dışarıdan gelmezse biraz daha farklı olabilir” diye konuştu.

“Bizim ahırımızda 40 tane düvemiz vardı. Dişi hayvanlarımızı zararına satarak, kurbanlık aldık. Bunu da devamlı müşterilerimizin mağdur olmaması için yaptık” diyen Özer, Kurban Bayramı’nda vatandaşlara sundukları hizmeti de anlattı.

KURBAN KESECEKLER İÇİN HER İMKAN BULUNUYOR

Özer, “Namazdan çıkıp gelen misafirlerimize burada bir kahvaltı sofrası hazırlıyoruz. Kura ile kurban kesme sırası belirliyoruz. İsteyen müşterilerimiz orada oturup, kahvaltısını yapıp, çayını içiyor. Sırası gelen müşterilerimizle kesim yerine gelerek vekâlet veriyor ve kurbanını kestiriyor. İstihdam ettiğimiz kasaplarımız var. Aynı anda birçok hayvanı kesebilecek alanımız var. Özel kesim yeri oluşturduk. Aynı anda 10 kasap çalışabiliyor. Kesim alanımızı beton ve toz, toprak olmuyor. İnsanlar çamurla, tozla uğraşmıyor. Araba yıkama makinemiz var. Bununla her 10 dakikada bir çevreyi yıkıyoruz. Mümkün olduğu kadar hijyenik bir ortamda çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Başka yerlerde insanlar toprakta, ağaçların altında hayvan kesiyor. Toz, toprak, çamur oluyor. İnsanlar elini yıkayacak su bulamıyor. Kurban kesim yerinde çeşmelerimiz var. Kurbanların kesimi yapıldıktan sonra etleri paylaşacak, masalarımız, terazilerimiz var. Vatandaşlarımızın eli toprağa, çamura değmeden kurbanlarını kesip gidebiliyorlar” diye konuştu.

PAZARLIK PAYIMIZ OLUYOR

Kesimin veteriner kontrolünde yapıldığını belirten Özer, “Canlı hayvanın kilosunu 20 liradan veriyoruz. Küçük bir pazarlık payımız da oluyor 19 buçuk liraya kadar veriyoruz. Bu işte tecrübeli olan kasaplar, kurban sahiplerinden vekalet alıyor. Kurbanlarınızın tamamı kapak atmıştır. Kapak atmayan hayvanları almıyoruz. Her şeyimiz veteriner kontrolü altında yapılıyor. Kesildikten sonra da veteriner etleri kontrol ediyor. İnsan sağlığına herhangi bir sıkıntı çıkaracak bir durum varsa bunlar imha ediliyor” dedi. busabahmalatya.com