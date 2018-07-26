Kurbanlık kilo fiyatları belirlendi Tosun 20, düve 18, inek 16 TL

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Dün Birlik’te yaptığı basın açıklamasıyla, Birliklerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şu anda randımanlı, tüm şartları tutan tosunların kilogramının 20 liradan tespit ettiklerini dile getiren Başkan Taneli, düvenin ise kilogramının 18 lira olacağını söyledi.

KURBANLIK KÖR, TOPAL OLMAYACAK

Türkiye şartlarına göre kurbanlık fiyatlarının normal olduğunu kaydeden Başkan Taneli, şunları kaydetti:

“Hesap kitaplarını yaptık, yem fiyatlarını hesapladık, maliyetlerini çıkarttık 20 lira civarında tosun satılacaktır. Randımanlı düve ise 18 lira olacak. Randımanlı inek ise 16 liradan fiyat tespit ettik. Kurbanın kesilmesi için randımanlı olması gerekir. Bunu tüm kurban kesecek insanlarımıza söylüyoruz. Bundan sonra kurban kesmek isteyen tüm kurbancılarımız, tosunu 20 liradan, düveyi 18 liradan, ineği de 16 liradan satın alacaklar. Tabi bunlar pazarlık usulü, insanlar pazarlıklarını yapsınlar. Pazarlık usulü şöyledir, kurbanlık kör, topal olmayacak, 2 yaşını doldurmuş olacak, halk arasında kapak açma diyorlar, 2 yılını doldurmuş hayvanlar olarak adlandırılıyor. İnsanlarımız zaten bunu biliyor. Yardımcı olmak, aldanmamak ve kurban satmak isteyen insanlarımız, yerli hayvanın satışı için şu andaki Türkiye şartlarına göre fiyat normaldir. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz rahat sağlıklı bir şekilde kurbanlarını keserler.”

İŞLETMELERİMİZDE HAYVAN VAR

Kurbanlık sayısı bakımından Malatya’da sıkıntı olmayacağını belirten Taneli, “Kurban Bayramı için Malatya işletmelerinde hayvan sayımız yeterli. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bazı spekülatörler bununla ilgili bazı yanlışlar yapıyorlar, şu anda işletmelerimizde hayvan var. Hatta işletmelerimizde hayvanları bile kesemeyen insanlarımız var. Yani dışarıdan Malatya’ya hayvan götürelim diye bir şey yok. Malatya’daki hayvanlar kurban kesmek isteyenlere yeter. Bu senede hayvan pazarlarının kapılarında hayvan kontrolleri yapılacaktır. Sevki, hastalığı olan hayvanları da hayvan pazarına almayacağız. İl dışından getirmek isteyenlerde mutlaka evraklarını yaparak getirsinler. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

KESİLEN HAYVANLAR DOĞURMAYA ELVERİŞLİ DEĞİL

Dişi hayvanların kesilip kesilmeyeceği konusuna açıklık getiren Başkan Taneli, “Her yıl sağlıklı, doğurmaya elverişli inekler veya düveler kesilmiyor zaten. Kesilen hayvanlar doğurmaya elverişli değil. Veterinerler bunları kontrol ederek izin veriyor. Kesilmesi gereken hayvanları kurbana veriyoruz. Kesilmemesi gereken hayvanları zaten kesime vermiyoruz” dedi.