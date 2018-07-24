Kurbanını Diyanet Vakfı’na bağışladı

Türkiye Diyanet Vakfı’nın dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasına destek veren Vali Ali Kaban, kurban bağışında bulundu.

Malatya İl Müftülüğünü ziyaret ederek bağışta bulunan Vali Kaban’a teşekkür eden Müftü Ümit Çimen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumu din konusunda eğitmenin yanı sıra kurban bağışında da rehberlik ettiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın vatandaşlara kurbanlarının kesimi noktasında 26 yıldır rehberlik ettiğini dile getiren Çimen, “Ülkemizde ve mazlum, mağdur coğrafyalarda yaşayan Müslüman kardeşlerimizin yaralarına mehlem olmak için kurban organizasyonu yürütmekteyiz. Bu yıl 145 ülkede ve yurt içinde vekalet kurban organizasyonu yapılmaktadır. Geçen yıl Diyanet Vakfı tarafından 258 bin kurban kesimi gerçekleştirildi. Amaç vatandaşımızın kurban ibadetlerini İslami ussulere göre uygun şekilde yaparak mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır” şeklinde konuştu.

Vali Kaban ise huzur içinde kurban bağışını yapacağını dile getirerek, “Biz çok uzun bir zamandır büyük bir travma içerisindeydik. Bizim millet olarak devletimizle aramız açılmış gibi gözüktü. Arada büyük bir uçurum oluştu. Aslında görüntü itibariyle hiç hoş olmayan en son yaşadığımız büyük travma arkasından sonuçları itibariyle çok büyük bir hayra vesile oldu. Bu da Yenikapı birlikteliğidir. Yeni Kapı da tekrar bir toplum sözleşmesi yapıldı. Barış içinde birlikte yaşamanın millet olarak dünyaya verilmiş bir mesajı oldu. Bu anlamda Yenikapı sözleşmesi toplumumuzun bir araya geldiği bu sözleşme devletle milletin milletle devletin artık ayrılmaz bir bütün haline geldiğinin bir kanıtı oldu. Bu uçurumun iki yakası birleşince devletle millet birleşince ortada bir uçurum kalmadı. Bu birlikteliği yapıştıracak olan en önemli müessese Diyanet müessesesidir. Diyanet müessesesi Osmanlı’daki meşriat dairesinin modern zamanlardaki devamıdır, başarılı bir müessesedir. Şu anda milletle devletin devletle milletin buluşmasının en önemlisi bundan sonra kurucu unsuru olmaya adaydır” ifadelerine yer verdi.

Kaban, Diyanet Vakfı’nın üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yaparak tüm dünyadaki Müslümanlar olmak üzere bütün mazlumlara kurban faaliyeti aracılığıyla ulaştığını ve insanların bir parça da olsa deva olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfı’nın kurban bağışı organizasyonuna büyük önem verdiğini ve kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşması adına büyük hassasiyet gösterdiğini belirten Kaban, “Onun için gönül huzuru içerisinde bu bağışı yapıyorum. Memleketimizdeki yakınımız, yöremiz, akrabamız, komşumuz önemli, ancak unutmayalım ki biz kıyaslandığımız zaman dünyanın en müreffeh ülkelerinden birisiyiz çok şükür. Çok yoksul, yoksun insanlar var. Diyanetimiz de bunu oradaki insanlarla bu imkanı paylaşarak çok çok büyük hayır yapıyor” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür eden Vali Kaban, “Geçmişte birileri, yurt dışında kesim yapacağız diyerek paralar alıp arkasından bunları kötü niyetli amaçlarını gerçekleştirmek için holding kurmak için kullandıkları bu gün artık çok net olarak açığa çıktı. Diyanetimiz tam bir güven besledi. Güven içerisinde bu yardımı yapmaktan çok mutluyuz. Türk milleti Türk halkı olarak biz Diyanete teşekkürü borç biliyoruz” diye konuştu.