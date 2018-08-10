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KURBAN KESİM KURSU SONA ERDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 1-3 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursu” sona erdi.

KURBAN KESİM KURSU SONA ERDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 1-3 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursu” sona erdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:44
KURBAN KESİM KURSU SONA ERDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kursta kursiyerlere; kurbanlık hayvan seçimi, yaş tayini, hayvan yatırma yöntemleri, kesim öncesi, sonrası ve kesim sırasında yapılması gerekenler ile kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği konuları ile dini vecibeler teorik olarak anlatıldı.

Ayrıca kursiyerlere Canlı Hayvan Pazarında ve kesimhanelerde uygulamalı olarak hayvan kesimi anlatıldı.

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursu’na katılan 42 kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verilecek. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Kurban Kesim KursuMalatya
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