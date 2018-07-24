Kurban kesim bedeli belli oldu



Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Kurban Bayramı öncesi vekaleten kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bağışlar hakkında da vatandaşları aydınlatan Müftü Çimen, önemli açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı’nın yaklaştığını ifade eden Müftü Çimen, Diyanet İşleri Başkanlığının din konusunda toplumu aydınlatma görevini yaparken, dini vecibelerimizden birisi olan kurban hizmetinde de vatandaşlara rehberlik ettiğini belirtti.

KURBAN MEŞAKKATLİ BİR ORGANİZASYON

Diyanet İşleri Başkanlığının vatandaşların isteklerine tercüman olduğunu dile getiren Müftü Çimen, “Kurbanlarını vekâletle kesmek isteyenlere yardımcı olunması amacıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu konuyla ilgili mevzuat doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 2018 yılında da vekâleten kurban organizasyonu düzenlemektedir. Geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfı yurt içinde ve yurt dışında bu hizmeti yürütmek üzere büyük bir sorumluluk aldı ve güzel de bir hizmet yürüttü. Geçen yıl 139 ülkede 258 bin kurban kesti. Bu yıl da bu organizasyon devam ediyor. Kurban meşakkatli bir organizasyon. Vatandaşlarımız hem kurbanın rahatlıkla kesilmesini emin, güvenilir bir şekilde bu işlerin yürütülmesini arzu ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız da vatandaşın bu arzu, isteklerine tercüman oluyor” diye konuştu.

HER YIL FİYATLAR DEĞİŞİYOR

“Her yıl kurban fiyatları değişiklik arz ediyor. Yurt içindeki vekaleten kurban fiyatımız 850 Türk Lirası, yurtdışı 625 TL” diyen Müftü Çimen, “Vatandaşlarımız bu bağışlarını il ve ilçe müftülüklerimize bizzat gelerek yapabilirler, en yakın cami görevlilerimize bu konuyla ilgili müracaat edebilirler, onlar onlara rehberlik yapabilir. Bankalarımıza, PTT şubelerimize de giderek Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu organizasyonlarına iştirak edebilirler, bağışlarını yapabilirler. Her şeyden önemlisi buraya gelirlerse bizzat gelerek arzu ve isteklerine biz rehberlik yaparız” şeklinde konuştu.

145 ÜLKEDE KESİM YAPILACAK

Kurbanlıkla ilgili bağışları kabul ettiklerini açıklayan Müftü Çimen, “Bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 145 ülkede kesim yapılacak. Son gün 20 ağustos arife gününe kadar vatandaşlarımızın bu tür bağışlarını kabul ediyoruz. Amacımız Müslüman kardeşlerimize, halkımıza kurban gibi önemli bir ibadette rehberlik etmektir. İstismarın önlenmesidir. Vatandaşımızın bu ihtiyaçlarının giderilmesidir. Toplumda din konusunda aydınlatma görevini yaparken kurban konusunda da emin ve güvenilir bir şekilde kurbanlarının sağlıklı bir şekilde kesilmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.