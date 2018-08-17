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Kurban derisi çağrısı

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanların derilerinin Ülkü Ocaklarına teslim edilmesi noktasında vatandaşlarda ricada bulundu.

Kurban derisi çağrısı

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanların derilerinin Ülkü Ocaklarına teslim edilmesi noktasında vatandaşlarda ricada bulundu.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:07
Kurban derisi çağrısı

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Milli ahlak sahibi, Türklük gurur ve şuuruna sahip, İslam ahlak ve faziletini karakter edinmiş gençler yetiştirme mücadelesi veren bizler, bütün vatandaşlarımızın bu yılki kurban derilerini ocağımızda toplamasını ve bu hayırlı çağrıya katkı sunmalarını bekliyoruz. Bu bayramda kurban derilerimizi ülkücü harekette yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak amacıyla devletin ve milletin bekası için gözünü kırpmadan mücadele eden nesiller yetiştirmeyi kendine vazife edinmiş kutlu dergâhımıza bağışlayalım. Vatanın ve milletin bekası için ‘var olsun Ülkü Ocakları.” (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Kurban Derisi
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