KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Emekliler, yine Kurban Bayramı öncesi, biner lira ikramiye alacak. Yaşlılık aylığında da bir düzenlemeye gidildi. 65 yaş üzeri kişilere ödenecek miktar 266 liradan 500 liraya çıkarıldı.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arife günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos tarihleri de hafta sonu tatili olarak memurlar için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.

Kurban Bayramı’nın arife günü 20 Ağustos Pazartesi günü (yarım gün), Kurban Bayramı’nın 1. günü 21 Ağustos Salı günü, Kurban Bayramı’nın 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü, Kurban Bayramı’nın 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü, Kurban Bayramı’nın 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

DİYANET 2018 KURBAN FİYATLARINI BELİRLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl vekalet yoluyla 2018 kurbanlık kesim fiyatlarının yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini bildirdi.