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Kur’an Kursu öğrencileri piknikte buluştu

Yeşilyurt Kent Konseyi’nde Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören 120 öğrenci için piknik programı düzenlendi. Piknik alanında yapılan çeşitli etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğlendi.

Kur’an Kursu öğrencileri piknikte buluştu

Yeşilyurt Kent Konseyi’nde Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören 120 öğrenci için piknik programı düzenlendi. Piknik alanında yapılan çeşitli etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğlendi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:39
Kur’an Kursu öğrencileri piknikte buluştu

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından yaz döneminde 2 ay süreli düzenlenen Yaz Kur’an Kursu öğrencileri ve velileri piknik programında buluştu. Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Yeşilyurt Kent Konseyi’miz tarafından çocuklarımızın Yaz aylarında boş kalması önlemek amacıyla Kent Konseyi binamızda Yaz Kur’an Kursumuzu başlattık. 2 ay süren eğitim sonucunda 120 öğrencimiz kursu tamamladı. Yeşilyurt ilçemizde çocuklarımızın vakit geçirmelerini sağlamak için Yaz Kur’an Kurslarında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerimiz ile çocuklarımızın gönüllerini alıyor onlara ne kadar çok değer verdiğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklar dünyanın en neşeli ve en güzel varlıklarıdır. Yeşilyurt Kent Konseyi olarak çocuklarımıza her daim önem veriyoruz ve bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Piknik programına katılan öğrenciler çuval yarışı, ağızda kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme gibi oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler.(Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
PiknikYeşilyurt Kent Konseyi
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