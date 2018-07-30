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Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması final verdi

Din Görevlileri Arası Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bölge finali tarihi Diyarbakır Ulu Cami’de yapıldı. Bölge finaline, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Mardin il birincileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması final verdi

Din Görevlileri Arası Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması bölge finali tarihi Diyarbakır Ulu Cami’de yapıldı. Bölge finaline, Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Mardin il birincileri katıldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:05
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması final verdi

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, 2018 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kur’an kursu hocalarının, Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık yarışmaları, hutbe yazma, şiir yazma gibi projelerini sunduğunu belirten Karabayır, bu yarışmaların önce kendi illerinde daha sonra il birincilerinin ise bölgelere gönderildiğini kaydetti.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI'NDA TALTİF EDİLECEK

Diyarbakır’da yaptıkları Kur’an’ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışmasının 8 ilin katılımıyla gerçekleştiğine dikkat çeken Karabayır, "Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Mardin illerinde Kur’an’ı Kerim-i güzel okuyup birinci olmuş kardeşlerimiz bugün buradalar. Burada da yarışacaklar. Burada birinci olacak kardeşimiz eylül ayında Kahramanmaraş’ta yapılacak Türkiye finaline katılacak. Orada birinci olan kardeşimiz Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda düzenlenen merasimle taltif edilecek" dedi.

Yarışmada, Elazığ’dan Cabir Karataş birinci, Batman’dan Havzullah Kavak ikinci ve Diyarbakır’dan İsrafil Uluş üçüncü oldu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kuran-ı KerimDiyarbakır Ulu CamiMalatya
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