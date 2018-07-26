Kültür Kompleksi 5 yıldızlı oteli aratmıyor

Ataşehir Belediyesi tarafından yaptırılan “Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi” 5 yıldızlı bir oteli aratmıyor. Otel, restaurant, konferans salonu ve Türki evi gibi bölümleri bulunan kültür komplenksi, Türkü festivalinde misafirlerine en iyi hizmet verecek. Kültür kompleksinin tanıtımını yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Kültür kompleksini Ataşehir Belediyesi tarafından yaptırıldığını söyledi.

DAYANIŞMAYI YENİDEN CANLANDIRDIK

Kültür Kompleksi’nin yapımında ciddi emekleri olduğunu belirten Başkan Kızıldaş, “Battal İlgezdi Başkan ile görüştüğümüzde buranın bir Kültür Kompleksi'ne ihtiyacı olduğunu, söylediğimizde Sayın Başkan sağ olsun kendisi ile geçmişe dayanan bir hukukumuz var. Kültür Kompleksini yapabileceğini olabileceğini söyledi. Başkan İlgezdi sözünde durarak bu kadar önemli bir güzel bir tesisi Arguvan’a kazandırdı. Geri kalan kısmını da biz karşıladık. Şu binanın her santimetre karesinde ciddi bir emeğimiz var. Burayı yapan müteahhit ‘siz olmasaydınız bu binayı biz bitiremezdik’ dedi. Belediye nezdinde de bu dayanışmayı yeniden canlandırmış olduk. Bu binada Malatya’nın herhangi bir kurumunun katkısı ve desteği yoktur. Bu binadaki akustik, hiçbir salonda yok. Sahnenin arka kısmını akustikle kapladık. Rakam olarak herhangi bir rakam kullanmadık. Arkadaşlarımızın katkıları büyük oldu demekle yetiniyoruz. O yüzden genel bir maliyet çıkarmadık” diye konuştu.

AÇILAŞA KILIÇDAROĞLU DA KATILACAK

Kültür Kompleksinin açılışına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını dile getiren Başkan Kızıldaş, “Kültür Kompleksi otel konseptinde ücretli olarak hizmet verecek. Herkes kalabilecek. Odalar kalabalık gruplar için büyük odalar ve gerektiğinde tek yatağa çeviriyoruz. Tefrişat bölümünün büyük bir bölümünü dostlarım ve arkadaşlarım destek sağladı. Biz talep etmeden kendileri katkı sağladılar. Mutfaktaki malzemeler, ıslak zemindeki malzemeler, aydınlatma direkleri, yataklar, çevre düzenlemelerinde dostlarımızın ve arkadaşlarımızın büyük katkıları oldu. Burada bir dayanışma ruhu oluştu. Bu Kültür Kompleksimizin açılışında bir aksilik çıkmazsa Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Başkan Battal İlgezdi de katılacak” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com