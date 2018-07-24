Külfeti fazla olur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır?” sözleri, bedelli askerlik yapacak binlerce insanı heyecanlanmış, teorik eğitim konusundaki tartışmalar yeniden başladı. Bu günlerde teorik eğitimin 21 gün olacağı tartışılırken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerini BUSABAH gazetesine değerlendiren MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Fendoğlu, Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylediği gibi 28 günlük süreç içerisinde bedel alıyorsanız bunun getireceği külfetin bedelinden daha fazlaya geleceğini ifade etti.

YASA O ŞEKİLDE GEÇER

Tahminin yasanın geçeceği konusunda olduğunu dile getiren Milletvekili Fendoğlu, “Dolayısıyla bedelini ödedikten sonra bedelli askerlik yapmak isteyenlere teskeresinin verilmesi hem devletimize ekonomik katkı sağlayacaktır hem de katılımı çoğaltacaktır. AK Parti’de aynı fikirde olduğumuz birçok arkadaşımız var. Yeniden görüşecekler. Genel Başkanımızın söylediği gibi yasa o şekilde geçer. Benim tahmin yasa geçecek” şeklinde konuştu.