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KRİTİK UYARI! 

Merkezi Mersin`de bulunan E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü`ne devredileceğini hatırlatarak, işlemlerde yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını savundu.

KRİTİK UYARI! 

Merkezi Mersin`de bulunan E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaportların da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü`ne devredileceğini hatırlatarak, işlemlerde yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını savundu.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 17:49
KRİTİK UYARI! 

Kart, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak özellikle aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel açığı ve fiziki alt yapı eksikliklerine dikkat çekmelerine rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemine geçildiğini söyledi.

"Şikayetler artacaktır" Normal iş ve işlemlerin yanında çipli kimliğe geçilmesiyle birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun devam ettiğini kaydeden Kart, "Bunun yanına şimdide pasaport ve ehliyet işlemleri ekleniyor. İlk bakışta vatandaşa tek elden işlem yapma kolaylığı gibi görülse de saatlerce sıra beklenerek yapılacak işlemden olumlu bir geri bildirim alınamayacağı aşikardır. Vatandaşın mutlu olması bir yana şikayetlerde artacaktır" dedi.

"Testi kırılmadan uyarımızı yapmak istiyoruz" Emniyet Müdürlüklerinde görev yapan 5 bin personelin sahada görevlendirmesi amacıyla düşünülen bu devir işleminin, personel ataması yapmadan nüfus müdürlüklerine devredilmesinin, yoğunluğu hat safhaya çıkaracağını savunan Kart, şöyle devam etti;

"Bizler yaşanabilecek problemler öncesi ‘testi kırılmadan’ uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin (en az 5 bin personel atanması), bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz. Bu eksiklerin giderilemediği durumda, ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrinin ertelenip, öncelikle bir pilot bölgede uygulamaya konularak daha sağlıklı bir geçiş sürecinin işletilmesini bekliyoruz". busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ali Kartçipli Kimlik KartlarıEHLİYETPasaport
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