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KPSS puanlarına geçerlilik ayarı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmenlerin KPSS puanlarının 1 yıl olan geçerlilik süresinde değişiklik yapıldı.

KPSS puanlarına geçerlilik ayarı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmenlerin KPSS puanlarının 1 yıl olan geçerlilik süresinde değişiklik yapıldı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:35
KPSS puanlarına geçerlilik ayarı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Malatya’dan da binlerce kişiyi etkileyecek olan bu karar, büyük yankı uayndırdı.

Değiştirilen madde:

"Madde 1- 18 Mart 2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır."

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 11. maddesi:

"Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
KpssPuanlarGeçerlilik Ayarı
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