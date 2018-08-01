KOYUNLAR BANYO YAPTI

Kursta konuşan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Bulunduğumuz yer Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi, tabi burada özellikle kursiyerlerimizden ev sahibi Bayram Yılmaz ve kursa katılan hem de burada ikamet eden insanların parazitlerle mücadele amaçlı, koyun banyoluğunun sahada pratik bir şekilde uygulanması ile alakalı bugün burada sahadayız. Özellikle ben 100-150 km uzaklıktan çıkıp koyun banyoluğu, parazitlerle mücadele ile alakalı kursu için buraya gelen kursiyer arkadaşlarımıza eğitime katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar bire bir eğitime katılıp görülmesi gereken konulardı. Tabi teknik arkadaşlarımız gerekli teknik bilgileri veriyor ama sadece teknik ile olmuyor bazen sahada uygulamalı pratik anlatmak gerekiyor. Türkiye’de bir ilk olarak açılan bu koyun banyoluğu ile alakalı kurs devam edecek. Eğitime herkes katılabilir” şeklinde konuştu.

PİREDEN KORUMAK İÇİN…

Ev sahipliği yapan Bayram Yılmaz ise, “Parazitlerle mücadele kapsamında keneden, pireden korunmak için hayvanlarımızı mobil banyolukta yıkadık. Birlik başkanı İhsan Akın’a ve tüm emeği geçenlere bu kurstan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Saim Gültekin de, “Bizler hayvancılıkla uğraşan insanlarız bugün arkadaşlarımızla beraber geldik ve eğitim amaçlı uygulamasını yaptık, bu mobil banyoluk hizmetinden dolayı çok memnun olduk ve Başkan İhsan Akın’a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.