Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96779
ALTIN
193.840
DOLAR
4.9252
STERLİN
6.4609
EURO
5.7550

KOYUNLAR BANYO YAPTI

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince parazitlerle mücadele kapsamında açılan koyun yıkama ve ilaçlama kursunun sahadaki uygulamalı eğitimi kursiyer ve eğitimcilerin yoğun katılımı ile Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde yapıldı.

KOYUNLAR BANYO YAPTI

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince parazitlerle mücadele kapsamında açılan koyun yıkama ve ilaçlama kursunun sahadaki uygulamalı eğitimi kursiyer ve eğitimcilerin yoğun katılımı ile Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde yapıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:07
KOYUNLAR BANYO YAPTI

Kursta konuşan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Bulunduğumuz yer Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi, tabi burada özellikle kursiyerlerimizden ev sahibi Bayram Yılmaz ve kursa katılan hem de burada ikamet eden insanların parazitlerle mücadele amaçlı, koyun banyoluğunun sahada pratik bir şekilde uygulanması ile alakalı bugün burada sahadayız. Özellikle ben 100-150 km uzaklıktan çıkıp koyun banyoluğu, parazitlerle mücadele ile alakalı kursu için buraya gelen kursiyer arkadaşlarımıza eğitime katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar bire bir eğitime katılıp görülmesi gereken konulardı. Tabi teknik arkadaşlarımız gerekli teknik bilgileri veriyor ama sadece teknik ile olmuyor bazen sahada uygulamalı pratik anlatmak gerekiyor. Türkiye’de bir ilk olarak açılan bu koyun banyoluğu ile alakalı kurs devam edecek. Eğitime herkes katılabilir” şeklinde konuştu.

PİREDEN KORUMAK İÇİN…

Ev sahipliği yapan Bayram Yılmaz ise, “Parazitlerle mücadele kapsamında keneden, pireden korunmak için hayvanlarımızı mobil banyolukta yıkadık. Birlik başkanı İhsan Akın’a ve tüm emeği geçenlere bu kurstan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Saim Gültekin de, “Bizler hayvancılıkla uğraşan insanlarız bugün arkadaşlarımızla beraber geldik ve eğitim amaçlı uygulamasını yaptık, bu mobil banyoluk hizmetinden dolayı çok memnun olduk ve Başkan İhsan Akın’a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Koyunlar Banyo YaptıMalatyaKoyun KeçiYEŞİLYURT İLÇESİPire
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜİK ve BİK işbirliğine girdi
TÜİK ve BİK işbirliğine girdi
İthalat ve ihracat rakamları açıklandı
İthalat ve ihracat rakamları açıklandı
FATURAYI OTOMATİK ÖDEME KOLAYLIĞI
FATURAYI OTOMATİK ÖDEME KOLAYLIĞI
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim