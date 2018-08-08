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KONTAKT LENSLERDE 8 YAZ KURALI

Yaz sıcaklarında gözlüklerin verdiği yükten kurtulmak ve güneş gözlüğünü de rahatça takmak için kontakt lense geçenlerin sayısı hızla artıyor. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler sayesinde özellikle de günlük lenslerle yaz aylarını daha rahat ve keyifli geçirmek mümkün.

KONTAKT LENSLERDE 8 YAZ KURALI

Yaz sıcaklarında gözlüklerin verdiği yükten kurtulmak ve güneş gözlüğünü de rahatça takmak için kontakt lense geçenlerin sayısı hızla artıyor. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler sayesinde özellikle de günlük lenslerle yaz aylarını daha rahat ve keyifli geçirmek mümkün.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:10
KONTAKT LENSLERDE 8 YAZ KURALI

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, “Yaz aylarında çok daha dikkatli olunması ve lensleri hem takarken hem de çıkarırken kurallara mutlaka uyulması gerekir; çünkü bastıran sıcaklar bir yana deniz, havuz, güneş, kum derken gözlerimiz dış tehlikelere daha açık hale gelir. Basit kurallara dikkat edilmemesi ciddi sorunlar doğurabilir hatta körlüğe kadar gidebilir” diyor. Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, yazın lens kullanırken dikkat edilmesi gereken 8 önemli kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu:

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ MUTLAKA TAKIN

“Gözünüzde lens var diye güneşin zararlı ışınlarından gözlerinizin korunduğu şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. Aksi halde göz sağlığınızdan olabilirsiniz. Hem güneşin göz sinirlerinize zarar vermesinden korunmak hem de rüzgâr ve tozdan sakınmak için güneş gözlüklerinizi mutlaka takın. Güneş gözlüğü seçiminde de çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira yanlış seçilmiş güneş gözlüğü -gözbebeklerimiz karanlıkta daha da genişlediği için- korumak yerine zarar veriyor. Güneş gözlüğünüzün UV korumalı, polarize camlı olmasına dikkat edin.

DENİZ VE HAVUZA LENSLE GİRMEYİN

Lensle plajda ve havuzda daha da dikkatli olmak gerekiyor. Enfeksiyon ajanlarının lense yapışarak göze bulaşması daha da kolaylaşabileceği için deniz ve havuzda numaralı yüzücü gözlüğü kullanmanız doğru bir tercih olacak. Zorunlu durumlarda lens üzerine mutlaka yüzücü gözlüğü takın.

KLİMAYA KARŞI ÖNLEM ALIN

Özellikle sıcak havalarda ve klimalı ortamlarda bulunan kontakt lens kullanıcılarının mutlaka suni gözyaşı ile gözlerini nemlendirmeleri gerekiyor. Çünkü sıcak hava ve klimalar kuruluğa yol açabiliyor. Suni gözyaşı ile gözler nemlendirilmediği taktirde kuruluk ve alerji sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Suni gözyaşını hekiminizin bilgisi dahilinde, gözünüzde lens varken de her zaman gözlerinize damlatabilirsiniz.

ELLERİNİZİ YIKAMAYI İHMAL ETMEYİN

Lensler göze takılmadan hemen önce ellerin iyice yıkanarak temizlenmesi şart. Gün içerisinde de eller gözle temas edebileceğinden zaman zaman elleri yıkamayı ihmal etmemek gerekiyor. Özellikle plaj ve kamp yerlerinde yeterli hijyen sağlanamazsa ciddi enfeksiyonlar oluşabileceği için daha dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

MAKYAJ YAPARKEN DİKKATLİ OLUN

Lens takarken makyaj yapmak gerektiğinde önce lensi takıp sonra makyaj yapmak ve makyajı çıkartırken (temizlerken) önce lensi çıkartmak sonra makyajı temizlemek gerekiyor. Yani öncelik hep lenste!

SOLÜSYONLARI HER GÜN DEĞİŞTİRİN

Lens kutunuzun temiz olmasına ve içindeki lens solüsyonlarını her gün değiştirmeye dikkat edin. Solüsyonun kaliteli olması göz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamada çok önemli. Aksi halde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Numaralarınız uygunsa günlük lens takarak enfeksiyon ve alerji gelişme riskini azaltabilirsiniz. Son derece basit olan temel kurallara dikkat ederek kontakt lens ile daha keyifli bir yaz geçirmek mümkün.

LENSLE DUŞ ALMAYIN

Sıcak havalarda serinlemek için suyun altına girecekseniz aman dikkat! Lensler gözünüzdeyken duş almaktan kaçının. Aksi halde lensin suyla teması, sudaki olası parazitlerin göze geçmesine ve körlüğe kadar gidebilen ciddi tehlikelere yol açabiliyor.

UYUMADAN ÖNCE MUTLAKA ÇIKARIN

Yaz aylarıyla birlikte uyku saatleri sarkabiliyor. Kimi zaman lensleri gözümüzden çıkaracak halimiz bile kalmazken çoğu zaman da gözümüzde lens olduğunu unutabiliyoruz. Ancak gözde lens varken uyumak çeşitli komplikasyonlara neden olabiliyor.” busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
Kontakt LensYaz Kuralı
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