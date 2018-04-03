 KONAK TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Nisan ayının ilk meclisinin ilk bileşiminde yeni Encümen Üyeleri kapalı oyla belirlenirken, komisyonlarda görev alacak isimler ise açık oylama yöntemiyle belirlendi. Ayrıca Denetim Komisyonu tarafından da 2017 yılının faaliyet raporu CHP Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Nurettin Cem Aksan tarafından okundu.

Denetim Raporunun okunmasının ardından konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 4 yıllık hizmet dönemine ilişkin bilgiler verdi. Belediyenin tasarruf ederek, geçen dönemden kalan ve İller Bankasından alınan 7 milyon liralık borcu ödedikleri gibi 4 yıl içinde 30 trilyonluk kamulaştırma yaptıklarını söyledi. Konak Belediyesi olarak ilçe tarihindeki en büyük toplu kamulaştırmayı yaptıklarını söyleyen Pekdaş, bunun yanında 10 trilyonluk araç ve iş makinası da aldıklarını dile getirdi. Kendi kaynaklarıyla yatırım yapan bir belediye olduklarını ve çalışanlarına da Türkiye ortalamasının üzerinde maaş ödeyen bir belediye olduklarını da hatırlattı. 4 yılda görevlerini titizlikle yerine getiren bir belediye ve borcu olmayan ender belediyelerden olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Pekdaş, “Konak Belediyesi olarak güçlüysek bütçe dengesini böyle tutturduğumuz içindir. Bu nedenle tüm çalışılma arkadaşlarım teşekkür ederim” dedi.

Kardeş illerden konuklar geldi

Meclis oturumunu izleyenler arasında şehir dışından gelen konuklar da vardı. Konak Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Paylaşan Kentler Oluşturmak” projesi kapsamında yapılacak olan çalıştay için projede yer alan Denizli Bozkurt, Malatya Hekimhan ve Yozgat Bahadın kardeş belediyelerinden konuklar da meclisi izledi.