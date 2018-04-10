Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110732
ALTIN
175.676
DOLAR
4.0803
STERLİN
5.7830
EURO
5.0465

Kök hücre bağışı kampanyasına hastane çalışanlarından tam destek

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin birlikte düzenlediği kök hücre bağışı kampanyası hastane çalışanları ve vatandaşların tam desteğini aldı.Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi tarafından Türk Kızılay Bursa...

Kök hücre bağışı kampanyasına hastane çalışanlarından tam destek

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin birlikte düzenlediği kök hücre bağışı kampanyası hastane çalışanları ve vatandaşların tam desteğini aldı.Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi tarafından Türk Kızılay Bursa...

10 Nisan 2018 Salı 14:05
Kök hücre bağışı kampanyasına hastane çalışanlarından tam destek

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin birlikte düzenlediği kök hücre bağışı kampanyası hastane çalışanları ve vatandaşların tam desteğini aldı.

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi tarafından Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin iş birliği ile düzenlenen kök hücre bağışı kampanyası için hastane girişinde stant kuruldu. Kurulan stantta hem hastane çalışanları hem de hasta yakınları kan bağışında bulundu. Aritmi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Nuri Daştan’ın da destek verdiği kampanyada, alınan kan örnekleri kök hücre bankasına kayıt edildi.

Kök hücrelerinin, birçok dokuda bulunan ve değişerek vücudun diğer dokularını oluşturma yeteneğine sahip bir grup hücre olduğuna dikkat çeken Aritmi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Nuri Daştan, “ Bu konuda toplumda bir farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Bu kampanyanın hastane olarak bizim için ayrıca bir önemi var” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Postacıların Yürüyüş Yarışması’ndan renkli görüntüler...
Postacıların Yürüyüş Yarışması’ndan renkli görüntüler...
Osman Ak, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 173. Yılı dolayısıyla Vali İzzettin Küçük’ü ziyaret etti
Osman Ak, Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 173. Yılı dolayısıyla Vali İzzettin Küçük’ü ziyaret etti
Kerimcan Durmaz’ın bindiği uçakta yangın paniği
Kerimcan Durmaz’ın bindiği uçakta yangın paniği

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim