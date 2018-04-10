Kök hücre bağışı kampanyasına hastane çalışanlarından tam destek

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin birlikte düzenlediği kök hücre bağışı kampanyası hastane çalışanları ve vatandaşların tam desteğini aldı.

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi tarafından Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin iş birliği ile düzenlenen kök hücre bağışı kampanyası için hastane girişinde stant kuruldu. Kurulan stantta hem hastane çalışanları hem de hasta yakınları kan bağışında bulundu. Aritmi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Nuri Daştan’ın da destek verdiği kampanyada, alınan kan örnekleri kök hücre bankasına kayıt edildi.

Kök hücrelerinin, birçok dokuda bulunan ve değişerek vücudun diğer dokularını oluşturma yeteneğine sahip bir grup hücre olduğuna dikkat çeken Aritmi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Nuri Daştan, “ Bu konuda toplumda bir farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Bu kampanyanın hastane olarak bizim için ayrıca bir önemi var” dedi.