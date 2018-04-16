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KLİMA BAKIMINI ES GEÇMEYİN!

Araç bakımlarında klima bakımının önemli olduğu ve kesinlikle es geçilmemesi gerektiği belirtildi.

KLİMA BAKIMINI ES GEÇMEYİN!

Araç bakımlarında klima bakımının önemli olduğu ve kesinlikle es geçilmemesi gerektiği belirtildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:59
KLİMA BAKIMINI ES GEÇMEYİN!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, araçlardaki bakım konusu da gündeme gelmeye başladı. Tüm ülkede olduğu gibi Malatya’da da araç bakımları hakkında tavsiyelerde bulunuluyor.

Oto klima ustası Hüseyin Baran, yaz aylarında araç bakımı yaptırırken klima bakımını es geçmemek gerektiğini söyledi. Araç klimaları bakımının düzenli yaptırılmadığı takdirde bütçeyi sarsacak masraflara yol açabileceğini belirten Baran, “Özellikle arabalarıyla sık seyahat edenler için araç bakımı çok önemli. Düzenli yapılmayan araç bakımları daha sonra ekstra masraf olarak bütçenizi sarsabilir. Araç bakımı yaptırırken klima bakımını da es geçmemek gerekiyor. Kış boyunca bakımı yapılmayan klimalar yaz geldiğinde en sık kullanılan araç fonksiyonlarından birine dönüşüyor. Kış aylarında düzenli olarak kullanılmayan klimaların düzgün çalışması için yılda en az 2 kere bakımdan geçmesi şart” dedi.

Baran, en sık görülen araç klima arızalarının başında ise klima radyatörüne gelen dış darbeler sonucu klima gazının boşalmasının geldiğini kaydederek, “Uzun bir süre gazsız çalışan veya çok az gazla işlevini yerine getiren klimalar belli bir süre sonra işlevlerini yerine getiremez haline geliyor. Buna dikkat etmek gerek” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Klima BakımıHüseyin Baran
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