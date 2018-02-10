"KIZLARIN EĞİTİM ENGELİNİ KALDIRMAK GURURUMUZDUR"

Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

İnsan hakları ihlallerinin çok yaşandığı bir ülkeden bunları aşan ve değerleriyle yaşayan bir Türkiye inşa ettiklerini ve eğitim hakkını tesis etmenin kendilerine nasip olduğunu ve kız çocuklarının eğitim oranını arttırdıklarını kaydeden Çalık, "Bizim 15 yıllık iktidarımızda en önemli yaptığımız işlerin başında gelmektedir. Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AYRIMA UĞRAMADAN EĞİTİM…

Türkiye’de bugün herkesin ayrıma uğramadan istediği gibi eğitim ve öğretimini sürdürdüğünü söyleyen Çalık, şu şekilde konuştu:

“Biz şimdi Türkiye'yi dolaşıyoruz. Sosyal Politikalar da Gönül Adımları projesinde yer alan masalarımızdan bir tanesi de sosyokültürel ve manevi değerler masası. Yapmış olduğumuz toplantılarda ortaya çıkan en önemli sorun bizim manevi değerlerimizdeki var olan eksiklik. Bu bizim hepimizin toplum olarak sorunu. Eğer biz insanımıza manevi değerleri verebilirsek ailemize manevi değerleri vermiş oluruz. Bu vesileyle tüm toplumun, ailenin ve vatandaşlarımızın manevi eğitimi alması için hepimizin üzerinde çok büyük sorumluluk var. Bu konuda elini taşın altına koyan imam hatiplilere çok teşekkür ediyorum."

Bir daha 28 Şubatların yaşanmaması için mahkemelerin sonuçlarını çok yakın takip ettiklerini aktaran Çalık, "Nasıl 15 Temmuz'u yaşatanlarla ilgili davalar devam ediyorsa, 28 Şubat'ı yapanların da davaları devam edecek. Yaşıyorlarsa cezalarını çekmesini yaşamıyorlarsa da insanların vicdanlarında mahkum edilmesini bu davalar sağlayacak diye ümit ediyorum. Adalet yerini bulacak. Türkiye'de adaleti temsil eden Adalet Bakanımızın da bir imam hatipli olduğunun altını çizmek istiyorum. 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşamış bir kardeşimizin de şimdi bakan olduğunu toplumumuzla paylaşmak istiyorum." diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com