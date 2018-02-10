Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

"KIZLARIN EĞİTİM ENGELİNİ KALDIRMAK GURURUMUZDUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Öznur Çalık, "Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"KIZLARIN EĞİTİM ENGELİNİ KALDIRMAK GURURUMUZDUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Öznur Çalık, "Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 11:52
"KIZLARIN EĞİTİM ENGELİNİ KALDIRMAK GURURUMUZDUR"

Çalık, beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.
İnsan hakları ihlallerinin çok yaşandığı bir ülkeden bunları aşan ve değerleriyle yaşayan bir Türkiye inşa ettiklerini ve eğitim hakkını tesis etmenin kendilerine nasip olduğunu ve kız çocuklarının eğitim oranını arttırdıklarını kaydeden Çalık, "Bizim 15 yıllık iktidarımızda en önemli yaptığımız işlerin başında gelmektedir. Özellikle eğitimde kızlarımızın önündeki engeli kaldırmak bizim gurur tablomuzdur. Bunun sağlanmış olmasından dolayı ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AYRIMA UĞRAMADAN EĞİTİM…

Türkiye’de bugün herkesin ayrıma uğramadan istediği gibi eğitim ve öğretimini sürdürdüğünü söyleyen Çalık, şu şekilde konuştu:

“Biz şimdi Türkiye'yi dolaşıyoruz. Sosyal Politikalar da Gönül Adımları projesinde yer alan masalarımızdan bir tanesi de sosyokültürel ve manevi değerler masası. Yapmış olduğumuz toplantılarda ortaya çıkan en önemli sorun bizim manevi değerlerimizdeki var olan eksiklik. Bu bizim hepimizin toplum olarak sorunu. Eğer biz insanımıza manevi değerleri verebilirsek ailemize manevi değerleri vermiş oluruz. Bu vesileyle tüm toplumun, ailenin ve vatandaşlarımızın manevi eğitimi alması için hepimizin üzerinde çok büyük sorumluluk var. Bu konuda elini taşın altına koyan imam hatiplilere çok teşekkür ediyorum."

Bir daha 28 Şubatların yaşanmaması için mahkemelerin sonuçlarını çok yakın takip ettiklerini aktaran Çalık, "Nasıl 15 Temmuz'u yaşatanlarla ilgili davalar devam ediyorsa, 28 Şubat'ı yapanların da davaları devam edecek. Yaşıyorlarsa cezalarını çekmesini yaşamıyorlarsa da insanların vicdanlarında mahkum edilmesini bu davalar sağlayacak diye ümit ediyorum. Adalet yerini bulacak. Türkiye'de adaleti temsil eden Adalet Bakanımızın da bir imam hatipli olduğunun altını çizmek istiyorum. 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşamış bir kardeşimizin de şimdi bakan olduğunu toplumumuzla paylaşmak istiyorum." diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 10.02.2018 12:02
Anahtar Kelimeler:
Malatya HaberleriMalatyaEğitimAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Öznur Çalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Fakıbaba: 'Et ithalinin en önemli sebebi anaç olmaması'
Bakan Fakıbaba: 'Et ithalinin en önemli sebebi anaç olmaması'
İŞTE FETÖ, PKK VE DEAŞ'TAN TUTUKLU HÜKÜMLÜ SAYISI...
İŞTE FETÖ, PKK VE DEAŞ'TAN TUTUKLU HÜKÜMLÜ SAYISI...
Nişasta bazlı şekerler sağlığa da ülke ekonomisine de zararlı
Nişasta bazlı şekerler sağlığa da ülke ekonomisine de zararlı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim