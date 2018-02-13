Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

KIZILAY, ÖZGÜVENE SAHİP BİR ŞUBE HALİNE GELDİ

Kızılay’ın yıllık 7 milyon TL yardım toplayabilen bir şubeden; yılda 2000’den fazla öğrenciye burs verebilen bir kurum haline geldiğini ifade eden Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, “Kızılay, kente 20 milyon dolarlık yatırım getirmek adına çalışmalarına devam edecek özgüvene sahip bir şube haline gelmiş bulunmaktadır” dedi.

KIZILAY, ÖZGÜVENE SAHİP BİR ŞUBE HALİNE GELDİ

Kızılay’ın yıllık 7 milyon TL yardım toplayabilen bir şubeden; yılda 2000’den fazla öğrenciye burs verebilen bir kurum haline geldiğini ifade eden Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, “Kızılay, kente 20 milyon dolarlık yatırım getirmek adına çalışmalarına devam edecek özgüvene sahip bir şube haline gelmiş bulunmaktadır” dedi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 11:13
KIZILAY, ÖZGÜVENE SAHİP BİR ŞUBE HALİNE GELDİ

Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, gerçekleştirdikleri projelerinden bahsetti. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, Kızılay’ın 2013 yılında kendi gelirleri dışında yıllık 7 milyon TL yardım toplayabilen bir şubeden; yılda 2000’den fazla öğrenciye burs verebilen bir kurum haline geldiğini kaydetti.

ANAOKULU İNŞA EDEN BİR KURUM

Başkan Yalçın, “Kızılay, üniversitede giyim mağazası işleten, anaokul inşa eden, özel eğitim sınıfları tefriş eden, 4 bin civarında ilköğretim öğrencisine okuma setleri ve kırtasiye ile dolu okul çantaları hediye edebilen, Ortadoğu ve Afrika'daki her sıkıntıda Malatyalının TIR’larla yüklü iyilik paketlerini ulaştırabilen, aş evi kurmak için çalışma başlatan, kente 20 milyon dolarlık yatırım getirmek adına çalışmalarına devam edecek özgüvene sahip bir şube haline gelmiş bulunmaktadır” dedi.

‘KURTUBA AKADEMİ GELECEĞE YATIRIM PROJESİ’ HAYATA GEÇİRİLDİ

Projelerini anlatan Başkan Yalçın, “Okumayı Seninle Öğrendim Projesi,Yeter ki Sen Oku Projesi, Anaokullarından başlayan Kızılaycılık eğitimleri, ilköğretim okullarında özel eğitim sınıfı, İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Genç Butik Mağazası ile gençlere giysi desteği, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile birlikte ilk yardım eğitim seminerleri ile bilgilendirme çalışmaları ve BİLSAM ile birlikte 2017 yılında başlatılan ve yıllık 240 bin TL finansman isteyen ve 5 yıl sürdürülmesi planlanan ‘Kurtuba Akademi Geleceğe Yatırım Projesi’ hayata geçirildi. İlköğretimden üniversiteye kadar yılda 2 binden fazla öğrenciye burs imkanı sunduğumuz burs projemiz bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve halende devam ettirdiğimiz eğitime destek anlamındaki projelerimizdir” diye konuştu.busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
KIZILAY20 Milyon Dolarlık YatırımMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada şehit olan Konyalı polis son yolculuğuna uğurlandı
Kazada şehit olan Konyalı polis son yolculuğuna uğurlandı
’Mehmetçik üşümesin, anneler üzülmesin’ kampanyası
’Mehmetçik üşümesin, anneler üzülmesin’ kampanyası
Bursa’nın geleneklerine nostaljik yolculuk
Bursa’nın geleneklerine nostaljik yolculuk

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim