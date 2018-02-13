KIZILAY, ÖZGÜVENE SAHİP BİR ŞUBE HALİNE GELDİ

Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Av. Umut Yalçın, gerçekleştirdikleri projelerinden bahsetti. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, Kızılay’ın 2013 yılında kendi gelirleri dışında yıllık 7 milyon TL yardım toplayabilen bir şubeden; yılda 2000’den fazla öğrenciye burs verebilen bir kurum haline geldiğini kaydetti.

ANAOKULU İNŞA EDEN BİR KURUM

Başkan Yalçın, “Kızılay, üniversitede giyim mağazası işleten, anaokul inşa eden, özel eğitim sınıfları tefriş eden, 4 bin civarında ilköğretim öğrencisine okuma setleri ve kırtasiye ile dolu okul çantaları hediye edebilen, Ortadoğu ve Afrika'daki her sıkıntıda Malatyalının TIR’larla yüklü iyilik paketlerini ulaştırabilen, aş evi kurmak için çalışma başlatan, kente 20 milyon dolarlık yatırım getirmek adına çalışmalarına devam edecek özgüvene sahip bir şube haline gelmiş bulunmaktadır” dedi.

‘KURTUBA AKADEMİ GELECEĞE YATIRIM PROJESİ’ HAYATA GEÇİRİLDİ

Projelerini anlatan Başkan Yalçın, “Okumayı Seninle Öğrendim Projesi,Yeter ki Sen Oku Projesi, Anaokullarından başlayan Kızılaycılık eğitimleri, ilköğretim okullarında özel eğitim sınıfı, İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Genç Butik Mağazası ile gençlere giysi desteği, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile birlikte ilk yardım eğitim seminerleri ile bilgilendirme çalışmaları ve BİLSAM ile birlikte 2017 yılında başlatılan ve yıllık 240 bin TL finansman isteyen ve 5 yıl sürdürülmesi planlanan ‘Kurtuba Akademi Geleceğe Yatırım Projesi’ hayata geçirildi. İlköğretimden üniversiteye kadar yılda 2 binden fazla öğrenciye burs imkanı sunduğumuz burs projemiz bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve halende devam ettirdiğimiz eğitime destek anlamındaki projelerimizdir” diye konuştu.busabahmalatya.com