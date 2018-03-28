“KİT’LERDEKİ 70 BİN İŞÇİ NE OLACAK?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kamu İktisadi Teşekkülleri’nde (KİT) çalışan 70 bin işçinin kadroya alınmamasını bir kez daha gündeme getirdi. Ağbaba, “Basının karşısına geçip ‘Taşerona kadro sorununu kökten çözüyoruz’ diyen yetkililer, Karayollarında, PTT’de, KİT’lerde çalışan taşeronları görünce ne yapacaklar? Böyle kökten çözüm mü olur? Yeri gelince Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterenler, 70 bin KİT işçisine kadro bulamadı.Türkiye’yi ayırdılar, şimdi de taşeron işçiler arasında ayrım yapıyorlar. Verilen tüm sözlere rağmen, kamuda taşeron işçi çalışmaya devam ederse, hükümetini sözünün hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Siz taşeron sorununu çözemeyeceksiniz ama bu halk AKP sorununu kökten çözecek” sözlerini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Taşerona kadro işlemleri 3 Nisan’da tamamlanmış olacak. Aylardır yapılmayan düzenleme son 1 haftaya mı sığdırılacak? Karayollarında çalışan işçiler iş bırakarak, KİT’lerde çalışan işçiler basın açıklamaları yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Kamuda çalışıp asıl işi yaptıklarını dillendiriyorlar ama Hükûmet bu haklı talepleri duymamakta direniyor. Binlerce kişinin gelecek umutlarını iki dudağının arasında görenler, er yada geç bunun hesabını verecektir” diye konuştu.

“EL ARABASINI GÖSTERDİ AMA ELENDİ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, taşeron işçilere yapılan mülakatlarda yaşanılan sorunları da ele alarak, “Çalışma Bakanı mülakat sınavıyla ilgili ‘Kimsenin gözü korkmasın’ demesine rağmen bazı belediyelerde işçilerin yarısının mülakatta elenmesi skandaldır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden olan ANFA’ya bağlı taşeron şirketlerde çalışan işçiler mülakat sınavında deyim yerindeyse kıyıma uğramıştır. Sınava giren bin 41 işçiden 467’si başarısız, 574’ü başarılı sayılırken, sınavın göstermelik olduğu dillendirilmektedir.‘El arabasını göster’ diye soru sorup, gösteren işçinin elendiği, 100’den fazla peyzaj mimarı ve ziraat mühendisinin, ‘İhtiyacımız yok’ denilerek kadroya alınmadığı sınavla ilgili en kısa sürede inceleme yapılmalı, işçilerin itirazları dikkate alınmalıdır” ifadelerini kullandı. (Bülten)busabahmalatya.com