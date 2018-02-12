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Kitap kurtları fuarda izdihama neden oldu

Maltepe etkinlik alanında açılan kitap fuarı, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Gruplar halinde fuara gelen gençler, girişte zaman zaman izdihama neden oldu.

Kitap kurtları fuarda izdihama neden oldu

Maltepe etkinlik alanında açılan kitap fuarı, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Gruplar halinde fuara gelen gençler, girişte zaman zaman izdihama neden oldu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:40
Kitap kurtları fuarda izdihama neden oldu

Maltepe etkinlik alanında açılan kitap fuarı, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Gruplar halinde fuara gelen gençler, girişte zaman zaman izdihama neden oldu.

İstanbul Vizyon 2023 Kitap ve Kültür Etkinlikleri kapsamında Maltepe etkinlik alanında açılan Kitap Aşkın Maltepe fuarı gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bugün açılışı gerçekleştirilen fuara akın eden gençler, stantların önünde yoğunluk oluşturdu. Fuara girmek için gelen okul öğrencileri ise fuara girerken kuyruk oluşturdu. Çok sayıda kitap aldıklarını söyleyen çocuklar, kitap okumayı sevdiklerini ifade ederken, kitap satışı yapanlar da ilgiden memnun kaldı. Fuar, 25 Şubat’a kadar açık kalacak.
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