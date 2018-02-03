KİŞİLİĞİNİZİ YANSITIN

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimde İnsan Kalitesi” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Birlik Vakfı Malatya Şubesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansa, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, İŞKUR Müdürü Vahap Toman, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Birlik Vakfı Malatya Şube yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, ‘Tarih, Kültür ve Medeniyet Şehri Arapgir’ ilçesini konuşmak ve Başkanımızın konferansını dinlemek için toplandıklarını ifade etti.

BU İNSANLARDAKİ ÇEKEMEMEZLİK NEDİR?

Daha sonra söz alan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu, “İnsanlar kalite ve seviye yoksunu olmaya başladılar. Dışarıdan her ne kadar kaliteli ve asaletli görünseler bile içleri fesatlık ve seviyesizlik ile dolu. Nedir bu insanlardaki çekememezlik? Nedir bu insanlardaki sürekli bir iğneleme çabası? Neyin üstesinden gelmeye çalıştıklarını ya da ne yapmak istediklerini anlayamıyorum. Bu dediklerim sadece benimle ilgili değil. Sürekli çevremi gözlemleyen bir insanım ve maalesef ki sürekli bu tarz şeylerle karşılaşıyorum. İnsanlar işlerini güçlerini bırakmış, bir insana odaklanmış, onunla ilgili açık bulmaya çalışıyorlar, hayatlarında ne oluyor ne bitiyor onu takip edip duruyorlar. Size ne kardeşim insanların hayatından, sizi alakadar eden ne durum var? Uğraştığınız kişi sizi muhatap olarak görüyor mu?” diye konuştu.

BU YANLIŞ BİR TABİR

“Bence hayır, siz kendi kendinizi küçük düşürüyorsunuz ve insanlara kendinizi güldürüyorsunuz. Yapmak istediğiniz bir şey varsa bunu insanların arkasından kuyu kazarak ya da başkalarını araya koyarak değil iki medeni insan gibi o kişiyle muhatap olarak çözmeyi deneyin” diyen Başkan Cömertoğlu, şunları kaydetti:

“Çünkü karşınızdakini küçük düşürmeye çalışırken aslında kendinizi aciz duruma düşürüyorsunuz. Benim dediğim şeyi yapmak sizi küçültmez acizleştirmez tam aksine yüceltir. Olgunluğunuzu ve kişiliğinizi insanlara yansıtın. Ortada madem bir sorun olduğuna inanıyorsunuz o zaman çözüm yollarına başvurun, açık aramak veya saldırmaya değil. Bir insan nasıl bir ruh haline veya kişiliğe sahip ise karşısındakini de öyle görürmüş. Fakat yanlış bir tabir bu. İnsanlar birbirinden çok farklıdır sadece bazılarının kafa yapıları birbirlerine yakındır ama asla aynı değillerdir. Bu yüzden karşınızdakine dikkat edin. Sükûnet bir yere kadardır her insanın dama dediği bir nokta vardır ve o zaman sert kayaya çarparsınız. Başlıkta da belirttiğim gibi ‘’ Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır.”

Katılımcılara Arapgir mor reyhan çayının ikram edildiği programda Başkan Cömertoğlu’na katılımlarından dolayı bir de plaket takdim edildi. (Bülten) bgusabahmalatya.com